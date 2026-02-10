Obavijesti

GHISLAINE MAXWELL

VIDEO Epsteinova cura odbila svjedočiti. Pristat će ako u zamjenu dobije pomilovanje

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Epsteinova cura odbila svjedočiti. Pristat će ako u zamjenu dobije pomilovanje

Maxwell, koja je 2021. proglašena krivom zbog svoje uloge u pomaganju Epsteinu u seksualnom zlostavljanju maloljetnih djevojaka, pozvala se na svoje pravo iz Petog amandmana Ustava SAD-a da se ne inkriminira

Ghislaine Maxwell, suradnica i bivša djevojka pokojnog Jeffreyja Epsteina, odbila je odgovarati na pitanja pred odborom Zastupničkog doma Sjedinjenih Američkih Država, ali je naznačila da bi mogla svjedočiti u zamjenu za pomilovanje.

Maxwell, koja je 2021. proglašena krivom zbog svoje uloge u pomaganju Epsteinu u seksualnom zlostavljanju maloljetnih djevojaka, pozvala se na svoje pravo iz Petog amandmana Ustava SAD-a da se ne inkriminira, priopćili su u ponedjeljak zastupnici Odbora za nadzor Zastupničkog doma. „Ovo je očito vrlo razočaravajuće“, rekao je novinarima predsjednik odbora, republikanski zastupnik James Comer.

Ghislaine Maxwell odbija odgovarati na pitanja na saslušanju u Kongresu 06:21
Ghislaine Maxwell odbija odgovarati na pitanja na saslušanju u Kongresu | Video: 24sata/Reuters

„Imali smo mnogo pitanja o zločinima koje su ona i Epstein počinili, kao i pitanja o mogućim pomagačima.“

Maxwell, koja služi 20-godišnju kaznu zatvora zbog trgovine ljudima u saveznom zatvorskom kampu u Teksasu, pozvana je sudskim nalogom da se pojavi pred odborom kako bi govorila o svojim odnosima s Epsteinom, no njezini su odvjetnici rekli da će svjedočiti samo ako joj predsjednik Donald Trump odobri pomilovanje.

Snimka zatvorenog saslušanja pokazuje Maxwell — odjevenu u smeđu zatvorsku košulju i kako sjedi za konferencijskim stolom s bocom vode — kako više puta govori da se poziva na „svoje pravo iz Petog amandmana na šutnju“.

CRNA OVCA FAMILIJE Kraljevska obitelj spremna surađivati s policijom oko princa Andrewa i veza s Epsteinom
Kraljevska obitelj spremna surađivati s policijom oko princa Andrewa i veza s Epsteinom

Njezin odvjetnik, David Oscar Markus, u izjavi odboru naveo je da je „Maxwell spremna govoriti potpuno i iskreno ako joj predsjednik Trump odobri pomilovanje“.

Dodao je da su i Trump i bivši predsjednik Bill Clinton „nevini u pogledu bilo kakvog nedjela“, ali da „samo gospođa Maxwell može objasniti zašto, a javnost ima pravo na to objašnjenje“. Saslušanje je održano u trenutku kada je Ministarstvo pravosuđa objavilo milijune internih dokumenata povezanih s Epsteinom. Ti dokumenti pokazuju da su i Trump i Clinton provodili vrijeme sa seksualnim prijestupnikom tijekom 1990-ih i ranih 2000-tih, no protiv njih nisu iznesene vjerodostojne optužbe za nedjelo.

Clinton i njegova supruga, bivša američka državna tajnica Hillary Clinton, trebali bi kasnije ovog mjeseca također dati iskaze u sklopu saslušanja.

