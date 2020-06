Raste broj turista: U Hrvatskoj danas odmara 115.000 ljudi

U strukturi turista koji borave u Hrvatskoj najviše je domaćih (45 posto), zatim iz Slovenije (34), Njemačke (15), Austrije (12) te iz Češke, a top destinacije su Rovinj, Vir, Mali Lošinj, Medulin, Krk

<p>Ministar turizma Gari Cappelli rekao je u nedjelju u Opatiji da broj turista raste iz dana u dan, da je u Hrvatskoj sada 115 tisuća turista, što je oko 20 posto turista u odnosu na isto vrijeme lani te da su najposjećenije Istarska, Primorsko-goranska i Zadarska županija.</p><p>Turisti borave i u kontinentalnim županijama, koje imaju oko 50 posto turističkog prometa u odnosu na isto vrijeme lani, a primjerice Požeško-slavonska županija ima 61 posto.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Godinama ljetuju kod nas</strong></p><p>Ove godine očekuje se od 30 do 35 posto prihoda od turizma u odnosu na lanjski prihod, a u nekim županijama, kao što su Primorsko-goranska i Istarska, i do 40 posto. Primorsko-goranska županija ostvaruje 21 posto dolazaka i 29 posto noćenja u odnosu na lani.</p><h2>Najviše domaćih turista, u zadnja 24 sata stiglo i 20.000 stranih</h2><p>Cappelli je na konferenciji za novinare rekao da je od početka lipnja do 13. lipnja u Hrvatskoj je bilo 188 tisuća turista, s oko ostvarenih milijun noćenja te da je od početka godine do danas ostvareno oko 20 posto dolazaka turista u odnosu na isto razdoblje lani te 24 posto noćenja, dodavši da se ide prema planiranim brojkama.</p><p>U strukturi turista koji borave u Hrvatskoj najviše je domaćih (45 posto), zatim iz Slovenije (34), Njemačke (15), Austrije (12) te iz Češke, a top destinacije su Rovinj, Vir, Mali Lošinj, Medulin, Krk.</p><p>U zadnja 24 sata u Hrvatsku je ušlo oko 20.000 turista, rekao je ministar i podsjetio kako Njemačka noćas otvara granice i da njeni državljani neće morati u samoizolaciju nakon povratka u zemlju. Zatim "kreću" Austrija i Mađarska, dodao je rekavši da se nakon 15. lipnja očekuje otvaranje najvažnijih tržišta Srednje Europe.</p><p>Po svim rezervacijama, od 10. srpnja buking značajno raste, nema više otkazivanja, raste potrošnja, najviše prema kampovima, privatnim smještajem i hotelima, naglasio je.</p><h2>Dolaze i megajahte, veća potražnja za luksuznim smještajem</h2><p>Ministar je spomenuo da su u riječkoj luci sada vezane jahte vrijedne oko milijardu eura te da je slično i u Malom Lošinju. Pojasnio je da se veći broj jahti povlači iz nekih luka i dolazi u Hrvatsku te da ima još najava. Sve se provodi u dogovoru s brodovlasnicima, a promijenjena je i uredba u vezi dolaska većih jahti, pa sve veće jahte i megajahte bez problema i uz najavu mogu doći u Hrvatsku.</p><p>Cappelli je istaknuo da se 73 posto turista u kampovima odmara u onima s 4 zvjezdice, da se 51 posto hotelskih gostiju odmara u hotelima s 5 zvjezdica te da je sve veća potražnja za najluksuznijim, najskupljim i najkvalitetnijem smještaju.</p><p>Na upit o turistima iz Italije, ministar je odgovorio da se najavljuju, da ulaze u Hrvatsku, da dolaze vlasnici kuća ili plovila i drugi te da ih je prošlog vikenda došlo oko dvije tisuće.</p><p>Osim toga, ministar Cappelli je istaknuo kako se dogovaraju aviolinije za Dubrovnik, da će se vjerojatno sufinancirati letovi Ryanaira za Zadar, da će sljedećeg tjedna krenuti letovi iz Duesselldorfa i Hamburga za Krk, da će iz Češke stizati vlakovi tri puta na tjedan, moguće i četiri puta te da je već najavljeno oko 10.000 putnika.</p><p>Uz to, važni su i gosti iz BiH, Srbije, Izraela, a od početka rujna će se razgovarati i o dolasku gostiju iz Kine i Koreje u posezoni, dodao je.</p><h2>Malo sezonaca, zaposleni domaći radnici</h2><p>Napomenuo je da se ove godine zapošljava jako malo sezonskih radnika, ima ih oko 2000, a koristi se domaća radna snaga.</p><p>Na pitanje zašto nema znatnijeg snižavanja cijena smještaja, ministar je odgovorio da svatko ima svoju računicu, da oni koji ne žele smanjiti cijene daju posebne akcije u dijelu ponude te da će dio vlasnika kuća i apartmana vjerojatno ponuditi gostima neke akcije, a da će tržište reći svoje.</p><p>Na upit o rizicima, s obzirom na Covid 19, ministar Cappelli je rekao da se sve balansira, da je važna dobra organizacija te da je od hrvatskog zdravstvenog sustava dobiven veliki kredit. Dio epidemiologa iz unutrašnjosti bit će raspoređen u priobalne županije, otvarat će se turističke ambulante. Postoji rizik i za pretpostaviti je da će se neki slučajevi događati, ali važno je da znamo proceduru i da se poštuje protokol na razini Nacionalnog stožera, rekao je.</p><p>Ministar Cappelli još je istaknuo da je proširena mogućnost koristenja Cro kartice na privatni smještaj, paket aranžmane te nautiku. Tiska se oko 40 tisuća kartica, prve banke su potpisale ugovor i sve kreće 1. srpnja, dodao je.</p>