U Hrvatskoj 15 infekcija virusom Zapadnog Nila. Deset ljudi u bolnici s teškim oblikom bolesti

U Hrvatskoj je ove godine prijavljeno 15 infekcija virusom Zapadnog Nila, a 10 osoba sa simptomima razvilo je neuroinvazivni oblik bolesti i hospitalizirano je, doznaje se u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo (HZJZ).

Nije zabilježen ni jedan smrtni ishod, a pet prijavljenih osoba nije imalo simptome bolesti.

HZJZ je 4. rujna evidentirao 10 infekcija, među kojima šest hospitaliziranih osoba i četiri asimptomatske infekcije. Od tada je prijavljeno još pet osoba, a broj hospitaliziranih porastao je sa šest na deset.

Sve osobe koje su razvile simptome imaju neuroinvazivni oblik bolesti, odnosno zahvaćenost središnjeg živčanog sustava, što može uključivati meningitis, encefalitis ili druge teže neurološke oblike.

Većina oboljelih je muškog spola i starije životne dobi, što je, navode iz HZJZ-a, uobičajeno za tu infekciju. Precizniju dobnu i spolnu strukturu Zavod nije iznio zbog zaštite osobnih podataka pacijenata.

Pet asimptomatskih infekcija otkriveno među davateljima krvi

Svih pet asimptomatskih infekcija otkriveno je među dobrovoljnim davateljima krvi. Jedna od njih evidentirana je nakon 4. rujna.

Testiranjem davatelja krvi takve se infekcije mogu otkriti i kod osoba koje nemaju nikakve simptome, a testiranje se provodi radi zaštite primatelja krvnih pripravaka.

Od početka rujna slučajevi se nisu pojavili u novim županijama. Infekcije su dosad prijavljene na području Grada Zagreba te Zagrebačke, Krapinsko- zagorske, Osječko- baranjske i Koprivničko- križevačke županije.

Unatoč porastu broja prijava, HZJZ epidemiološku situaciju i dalje ocjenjuje uobičajenom za ovo doba godine te ističe izrazitu sezonsku varijabilnost infekcije virusom Zapadnog Nila.

U Zavodu očekuju pojavu novih slučajeva tijekom sljedećeg razdoblja, ovisno o vremenskim prilikama koje utječu na aktivnost komaraca.

U usporedbi s istim razdobljem prošle godine, ove je godine zabilježen veći broj prijavljenih infekcija, navodi HZJZ, ne iznoseći precizan broj za prošlu godinu.

Prema tjednom izvješću Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC), Hrvatska do 17. rujna prošle godine nije bila među europskim zemljama koje su prijavile humane infekcije virusom Zapadnog Nila. Do kraja 2025. ECDC-u su iz Hrvatske prijavljene četiri lokalno stečene humane infekcije.

Virus Zapadnog Nila prenosi se prvenstveno ubodom zaraženog komarca. Većina infekcija prolazi bez simptoma, dok se neuroinvazivni oblici bolesti pojavljuju rijetko i češći su među starijim osobama i osobama s kroničnim bolestima.