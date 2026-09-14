Otkrili su novu slabost virusa Zapadnog Nila: 'Lijek bi mogao utjecati na više različitih virusa'

Hrvatski znanstvenik Ivan Đikić sa Sveučilišta Goethe u Frankfurtu i njegovi suradnici objavili su u prestižnom časopisu Cell istraživanje koje donosi nova saznanja o tome kako RNK virusi poput SARS-CoV-2, HIV-a i virusa Zapadnog Nila preuzimaju kontrolu nad zaraženim stanicama, piše Večernji list.

Znanstvenici su otkrili da virusi koriste mehanizam poznat kao programirano pomicanje okvira čitanja ribosoma (PRF) kako bi iz ograničene genetske informacije proizvodili različite proteine. No, taj proces ima i neočekivanu posljedicu. Tijekom čitanja virusne RNK ribosomi se mogu sudarati i stvarati svojevrsne molekularne "prometne čepove". Stanica to prepoznaje kao stres, aktivira protein GCN2 i smanjuje proizvodnju vlastitih proteina, čime virusu stvara povoljnije uvjete za razmnožavanje.

- Naše otkriće ne mijenja način na koji razumijemo prijenos ovih virusa među ljudima, nego otkriva nešto novo o tome što se događa unutar stanice nakon infekcije. Virusi imaju vrlo male genome i zato moraju iznimno ekonomično koristiti genetsku informaciju. SARS-CoV-2, HIV i virus Zapadnog Nila koriste mehanizam koji nazivamo programirano pomicanje okvira čitanja ribosoma, PRF. Time iz ograničene količine genetske informacije mogu stvarati različite virusne proteine. Mi smo pokazali da PRF ima još jednu, dosad nedovoljno prepoznatu posljedicu. Tijekom tog procesa ribosomi, stanični strojevi koji proizvode proteine, mogu se sudarati i stvarati svojevrsni 'prometni zastoj'. Stanica taj zastoj prepoznaje kao signal stresa i aktivira protein GCN2 i integrirani odgovor na stres. Virus tako ne koristi samo ribosome za proizvodnju svojih proteina nego istodobno mijenja način na koji stanica reagira na infekciju, objasnio je prof. Đikić.

Otkriće bi u budućnosti moglo pomoći u razvoju lijekova koji bi djelovali protiv više različitih RNK virusa.

- Prije svega govorimo o novoj mogućnosti za terapiju, a manje o ranijoj dijagnostici. Najzanimljivije je da smo identificirali molekularni proces koji je virusu potreban, ali koji istodobno stvara njegovu ranjivu točku. To otvara mogućnost razvoja antivirusnih lijekova šireg djelovanja, usmjerenih ne samo protiv jednog virusnog proteina nego protiv procesa koji različiti virusi koriste tijekom infekcije. Naravno, od temeljnog otkrića do lijeka dug je put, ali upravo pronalaženje takvih zajedničkih slabih točaka predstavlja dobar početak za razvoj novih terapija, zaključio je prof. Đikić.

Ovo otkriće, ističe Đikić, prvenstveno je važno za razvoj novih terapija, dok je do eventualne primjene u liječenju potrebno provesti još niz istraživanja.