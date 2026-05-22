U Hrvatskoj 300.000 mladih nije cijepljeno protiv HPV-a: 'On je uzročnik čak šest vrsta raka'

"Podaci pokazuju kako iz određenih razloga gotovo 300.000 mladih nije cijepljeno. Upravo u sklopu kampanje 'Budi mRAK' kontinuirano kroz naše uspješne radionice educiramo mlade u osnovnim i srednjim školama diljem Hrvatske. Kako su nam ove godine u fokusu kampanje mladi od 18. do 25. godine vrlo smo angažirani na društvenim mrežama, u čemu nam nerijetko pomažu osobe iz javnog života i influenceri", istaknula je lokalna koordinatorica projekta Budi mRAK za Zagreb Simona Mikuljan na konferenciji za novinare u zagrebačkom Centru za zdravlje mladih u kojem su liječnici sve zadovoljniji odazivom mladih na cijepljenje protiv HPV-a.

"Podaci za 2025. godinu pokazuju kako je potrošeno 1090 doza cjepiva. U prva tri mjeseca ove godine potrošeno je preko 400 doza. To nam govori kako će ova godina biti uspješnija kada govorimo o cjepivu protiv raka", naglasila je liječnica školske medicine u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo (NZJZ) "Dr. Andrija Štampar" Tatjana Petričević Vidović.

Osim u Centru za zdravlje mladih, mladi se mogu besplatno cijepiti protiv HPV-a do 25. godine kod svog izabranog liječnika školske i sveučilišne medicine, u NZJZ-u "Dr. Andrija Štampar" te u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo (HZJZ).

Rečeno je kako je među prvima Klinička bolnica (KB) Sveti Duh uvela cijepljenje protiv HPV-a za žene starije od 25 godina uz određenu medicinsku indikaciju. Liječnici su zadovoljni odazivom, te apeliraju na daljnju prevenciju te edukaciju.

"Jako je bitno educirati mlade kako bi na vrijeme zaštitili zdravlje i prevenirali moguće zloćudne bolesti. Znamo da je HPV uzročnik čak šest vrsta raka, a cjepivo protiv HPV-a to može spriječiti. Mlade djevojke do 25 godine ne razmišljaju dovoljno o prevenciji što govori i nedovoljno dobar odaziv na ginekološke preglede", istaknula je ginekologinja iz KB Sveti Duh Ingrid Marton.

Apelirala je na svakog roditelja da odvede svoje dijete na cijepljenje koje, kako je istaknula, spašava život.

U Hrvatskoj je cijepljenje protiv HPV-a besplatno i dostupno za sve učenike od 5. razreda pa sve do 25. godine, a stručnjaci apeliraju i na fakultete da potaknu studente na što veći odaziv na sistematske preglede koji se obavljaju na prvoj godini studija.

Poručeno je kako kampanja „Budi mRAK“ nastavlja sa svojim aktivnostima.

U Centru za zdravlje mladih najviše se tražila usluga savjetovališta za mentalno zdravlje

U Centru za zdravlje mladih predstavljene su i ostale besplatne zdravstvene usluge dostupne za sve mlade od školske dobi do 29. godine. Riječ je poglavito o savjetovalištu za mentalno zdravlje, ginekološkom savjetovalištu i pregledima.

Klinička psihologinja u tom Centru Dorotea Bratuša Juraj ističe kako je svake godine sve veći odaziv mladih koji kod njih potražuju usluge, a najveći interes bio je za savjetovalište za mentalno zdravlje.

"U 2025. godine je uslugu savjetovališta za mentalno zdravlje tražilo 1600 korisnika te je pruženo 8000 usluga, dok je ove godine do sada bilo 900 novih korisnika i pruženo je preko 3000 usluga", istaknula je.

Pomoćnica pročelnice za zdravstvo u zagrebačkom Gradskom uredu za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Mirela Šentija Knežević istaknula je kako je Centar za zdravlje mladih koje objedinjuje niz usluga za njihovo zdravlje, jedinstveno mjesto, ne samo u Zagrebu, već u cijeloj Hrvatskoj.

"Centar za zdravlje mladih je mjesto koje objedinjuje niz usluga za zdravlje mladih. Kroz godine osluškivali smo potrebe mladih i prema tome uvodili niz novih usluga, kao i termina", istaknula je.

Naglasila je kako Centar pruža usluge i studentima iz drugih gradova.