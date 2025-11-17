Obavijesti

OHRABRUJUĆE BROJKE

U Hrvatskoj je sve više rođenih, demograf: Dosegli smo Rubikon

Piše Ivan Štengl,
U sisačkoj bolnici prošle je godine bilo 615 poroda, a ove su već premašili tu brojku. Rast broja novorođenih događa se nakon povećanja rodiljnih i roditeljskih potpora.

Hrvatska nakon dugo godina konačno bilježi pozitivan demografski trend. Od lipnja do kraja listopada ove godine, u rodilištima je rođeno 740 beba više nego u istom razdoblju 2024., piše HRT.

U sisačkom rodilištu na svijet je stigla malena Marijeta.

- Druga beba, drugi carski rez. Iskustvo je vrlo dobro. Doktori su super - ispričala je ponosna mama Matea. 

U sisačkoj bolnici prošle je godine bilo 615 poroda, a ove su već premašili tu brojku. Rast broja novorođenih događa se nakon povećanja rodiljnih i roditeljskih potpora.

- Korelacija je jasna, da li je to izravna posljedica toga, to ćemo vidjeti u nastavku kad se objave službeni podaci - rekao je demograf Stjepan Šterc.

Veliku ulogu ima i lokalna razina. Na Banovini je nakon potresa otvoren prvi županijski dječji vrtić.

- Mi osiguravamo pakete za majku i dijete, dakle za novorođenčad i na taj način olakšavamo roditeljima troškove nakon rođenja djeteta - rekao je sisačko-moslavački župan Ivan Celjak

Brojne mjere olakšavaju svakodnevicu obiteljima.

- Mi obitelji s četvero djece ne moramo plaćati vrtić i imamo mjesečne potpore i jako je dobar dječji doplatak - dodao je Mirko Kadrum iz Dugopolja.

Za potpuni preokret demografskih trendova potrebna je ipak suradnja svih vlasti. Novi zakon o demografiji je u pripremi.

- Tu problematiku će morati provoditi svi resori jer nam je izuzetno bitno jer je Hrvatska dosegla Rubikon preko kojeg više ne smije prijeći - upozorio je Šterc.

