Obavijesti

News

Komentari 0
STRAŠNA BROJKA

U Hrvatskoj od kroničnog bubrežnog zatajenja godišnje umre gotovo 900 ljudi

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
U Hrvatskoj od kroničnog bubrežnog zatajenja godišnje umre gotovo 900 ljudi
Zagreb: Obilježavanje Svjetskog dana bubrega | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

U Hrvatskoj oko 300 tisuća ljudi ima kroničnu bubrežnu bolest u različitim stadijima, a godišnje se hospitalizira oko pet tisuća pacijenata

Od kroničnog bubrežnog zatajenja u Hrvatskoj godišnje umre između 700 i 900 ljudi, upozorila je u četvrtak predstavnica HZJZ-a Verica Kralj na obilježavanju Svjetskog dana bubrega na Cvjetnom trgu, ističući važnost ranog otkrivanja bolesti koja često dugo nema vidljive simptome.

U Hrvatskoj oko 300 tisuća ljudi ima kroničnu bubrežnu bolest u različitim stadijima, a godišnje se hospitalizira oko pet tisuća pacijenata, dok se velik broj bolesnika liječi i u dnevnim bolnicama gdje primaju dijalizu. 

Član upravnog odbora Hrvatskog društva za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju Hrvatskog liječničkog zbora Mario Laganović istaknuo je da se obilježavanjem Svjetskog dana bubrega želi podići svijest o kroničnim bubrežnim bolestima i važnosti njihova pravodobnog otkrivanja.

"Danas su nam na raspolaganju novi lijekovi pa se za ovu bolest može učiniti mnogo više nego ranije. Zato je posebno važno pravodobno otkriti pacijente jer su ishodi liječenja i prognoza danas znatno bolji", rekao je Laganović.

Dodao je kako u Hrvatskoj oko 500 bolesnika godišnje započinje neku od metoda nadomještanja bubrežne funkcije, poput dijalize ili transplantacije.

Danas je Svjetski dan bubrega Dr. Hmelik: Uveli smo panel za oboljele od bubrežnih bolesti, čak 40% ljudi ne zna da je ima
Dr. Hmelik: Uveli smo panel za oboljele od bubrežnih bolesti, čak 40% ljudi ne zna da je ima

U ordinacijama obiteljske medicine uveden je i digitalni panel za rano otkrivanje kronične bubrežne bolesti, alat koji liječnicima pomaže u prepoznavanju rizičnih pacijenata i praćenju njihova liječenja. Laganović je naveo da se koristi oko godinu i pol dana te da je kroz njega dosad prošlo oko 27 tisuća pacijenata.

Predstavnica Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Verica Kralj upozorila je da kronična bubrežna bolest često dugo ne pokazuje simptome, zbog čega velik broj oboljelih nije svjestan bolesti. "Osobe u riziku poput dijabetičara, osoba s povišenim krvnim tlakom, pretilih osoba ili oni s obiteljskom anamnezom bolesti trebale bi kod svog obiteljskog liječnika provjeriti zdravlje bubrega", rekla je Kralj.

Kronična bubrežna bolest pogađa oko 12 posto stanovništva, ali se o njoj govori znatno manje nego o drugim kroničnim nezaraznim bolestima, naglasila je predsjednica Hrvatskog društva za kronične bolesti Zrinka Mach.

Javnozdravstvenu akciju pod sloganom "Jesu li ti bubrezi dobro? - Otkrij bolest rano, zaštiti zdravlje svojih bubrega" organiziralo je Hrvatsko društvo za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju Hrvatskog liječničkog zbora u partnerstvu s Koordinacijom hrvatske obiteljske medicine (KoHOM) i HZJZ. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Izrael: 'Napali smo Taleghan. Tu Iran proizvodi nuklearno oružje'
IZ MINUTE U MINUTU

Izrael: 'Napali smo Taleghan. Tu Iran proizvodi nuklearno oružje'

Nastavljen je žestoki sukob na Bliskom istoku. Preliminarna istraga američke vojske otkrila da je SAD kriv za napad na školu u Iranu gdje je ubijeno najmanje 165 ljudi, većinom djece. Trump je ranije za to krivio Iran. Trump je u srijedu poručio da je SAD-u "praktički nestalo ciljeva u Iranu"...
Izgubljena arbitraža: Mađarima plaćamo 28.000 dolara kamata dnevno. I tako već četiri godine.
SPOR KOJI PRŽI NAŠ NOVAC

Izgubljena arbitraža: Mađarima plaćamo 28.000 dolara kamata dnevno. I tako već četiri godine.

MOL-u treba isplatiti 272 milijuna dolara zbog izgubljene arbitraže • DORH i pravni stručnjaci savjetovali plaćanje, nisu ih poslušali • Vlada može uštedjeti na tečaju • MOL u dva nova spora traži još 54,5 mil.€
Rekonstrukcija spirale nasilja dvostrukog ubojice iz Gospića: Više puta napadao je policiju...
UBIO MAMU I BAKU

Rekonstrukcija spirale nasilja dvostrukog ubojice iz Gospića: Više puta napadao je policiju...

Robert M. (47) nekoliko je puta ranije napao policajce koji su došli pomoći oko njegove hospitalizacije. Interventne je tukao i u srijedu dok su ga pokušali odvesti pred suca u Karlovcu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026