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U SVIJETU IH JE 50 MILIJUNA

U Hrvatskoj registrirano 27.146 osoba s cerebralnom paralizom

Piše HINA,
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U Hrvatskoj registrirano 27.146 osoba s cerebralnom paralizom
Foto: canva, ilustracija
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U svijetu živi oko 50 milijuna osoba s cerebralnom paralizom, a podršku im pruža oko 350 milijuna članova obitelji, prijatelja i zajednice...

Više od 27.000 osoba s cerebralnom paralizom i paralitičnim sindromom upisano je u Registar osoba s invaliditetom, navodi Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" uz Svjetski dan cerebralne paralize, koji se obilježava 6. listopada kampanjom "Jedinstveni i ujedinjeni".

Prema podacima Registra o osobama s invaliditetom, koji vodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ), u 2025. registrirano je 27.146 takvih osoba, što je 4,02 posto svih osoba s invaliditetom. Prema Izvješću o osobama s invaliditetom, u Hrvatskoj živi ukupno 675.213 osoba s invaliditetom, odnosno 17,5 posto stanovništva.

Cerebralna paraliza najčešći je trajni tjelesni invaliditet u djetinjstvu. Gotovo je uvijek prati niz povezanih stanja, ovisno o mjestu i težini ozljede mozga, upozoravaju iz Zavoda.

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Prema njihovim podacima, svako četvrto dijete s cerebralnom paralizom ne govori, svako treće ne može hodati, a polovica ima intelektualne teškoće. Svako četvrto ima epilepsiju, a troje od četvero trpi bol.

Iz Zavoda ističu da je dijete i roditelje važno što ranije uključiti u ranu intervenciju kako bi se poboljšale šanse za bolji razvojni ishod. Dodaju da u mnogim zemljama s niskim prihodima više od 80 posto djece s cerebralnom paralizom nema pristup nikakvoj rehabilitaciji.

U svijetu živi oko 50 milijuna osoba s cerebralnom paralizom, a podršku im pruža oko 350 milijuna članova obitelji, prijatelja i zajednice. Slogan ovogodišnje kampanje "Jedinstveni i ujedinjeni" ističe individualnost svake osobe s cerebralnom paralizom i potrebu zalaganja za uključivost i pristupačnost.

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Iz Zavoda upozoravaju da se osobe s cerebralnom paralizom i njihove obitelji i dalje suočavaju s diskriminacijom, predrasudama i neprihvaćanjem šire zajednice.

Simbol kampanje je zelena boja, koja predstavlja rast i podršku zajednice, pa mnogi gradovi tog dana zelenim svjetlom osvjetljavaju svoje znamenitosti.

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