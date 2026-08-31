U Hrvatskoj sedam zaraženih virusom Zapadnog Nila

U Hrvatskoj je zabilježeno sedam infekcija uzrokovanih virusom Zapadnog Nila, od toga pet u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, a iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo (NZJZ) "Dr. Andrija Štampar" najavljuju da će 1. i 2. rujna u Zagrebu provoditi suzbijanje letećih jedinki komaraca.

Epidemiologinja iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Dijana Mayer rekla je u ponedjeljak Hini da je 31. kolovoza u sustavu prijavljivanja zaraznih bolesti zaprimljeno sedam prijava infekcija u ljudi uzrokovanih virusom Zapadnog Nila u Hrvatskoj, što je uobičajen obrazac pojavljivanja infekcija u našoj zemlji.

Većina oboljelih ranijih godina, kao i ove godine, s područja je kontinentalne Hrvatske- od sedam oboljelih osoba, pet se odnosi na Zagreb i Zagrebačku županiju, istaknula je epidemiologinja Mayer.

Od zaprimljenih prijava, tri osobe su razvile težu kliničku sliku bolesti te su hospitalizirane, a četiri su imale asimptomatsku infekciju.

Prema posljednje dostupnim podacima Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC), do 26. kolovoza u Europi je prijavljeno je 877 lokalno stečenih infekcija virusom Zapadnog Nila (VZN). Prijavljene su iz 15 europskih zemalja - najviše iz Italije (428), a slijedi Grčka (222), Španjolska (79), Sjeverna Makedonija (49) i druge zemlje.

Iz HZJZ-a poručuju građanima da se od zaraze virusom Zapadnog Nila najbolje mogu zaštititi smanjenjem izloženosti ubodima komaraca, što uključuje korištenje repelenata prema uputama proizvođača, nošenje odjeće dugih rukava i nogavica, osobito u razdoblju najveće aktivnosti komaraca, te korištenje zaštitnih mreža na prozorima i vratima, odnosno mreža protiv komaraca pri spavanju u prostorima koji nisu zaštićeni od komaraca.

Potrebno je, kažu uklanjati, pokrivati posude, i druge spremnike u kojima se zadržava voda, poput kanti, bačvi, vaza, posuda za cvijeće, starih guma i sličnog ili ih redovito (barem jednom do dva puta tjedno) prazniti.

Smanjivanjem broja takvih mjesta smanjuje se i broj potencijalnih mjesta za odlaganje legla i razmnožavanje komaraca. Virus Zapadnog Nila ne prenosi se uobičajenim kontaktom s oboljelom osobom, nego prvenstveno ubodom zaraženog komarca, pa je upravo sprječavanje uboda ključna osobna mjera zaštite, napominju iz Zavoda..

NZJZ: Zbog virusa Zapadnog Nila u Zagrebu 1. i 2. rujna suzbijanje komaraca

Nastavni zavod za javno zdravstvo (NZJZ) "Dr. Andrija Štampar" izvijestio je da će se zbog infekcije uzrokovane virusom Zapadnog Nila sutra i prekosutra, 1. i 2. rujna, žurno provoditi suzbijanje letećih jedinki komaraca u ranojutarnjim satima, u različitim dijelovima Zagreba.

"Djelatnici tvrtki TEHINSPEKT, ID EKO, EKO-DERATIZACIJA i ID 90 provodit će suzbijanje letećih jedinki komaraca u ranojutarnjim satima, ujutro od četiri do sedam sati, metodom hladnog zamagljivanja iz vozila i ručnim zamagljivačima", rekli su Hini u Nastavnom zavodu.

Suzbijanje komaraca provodit će se 1. rujna na područjima Savice, Središća, Zapruđa, Travnog, Utrine i Sloboštine, a 1. i 2. rujna na području Donjeg i Gornjeg grada (šire područje Kvaternikovog trga).

Za tretiranje će biti korišteni preparati odobreni od Ministarstva zdravstva, a iz Nastavnog zavoda mole stanare tih područja da osiguraju noću ulazak u područje dvorišta zgrada.

Također, mole građane da ne borave na otvorenom u vrijeme provedbe tretiranja komaraca te da zatvore prozore i vrata, a pčelare da u vrijeme tretiranja komaraca zatvore pčele u košnice.

U slučaju loših vremenskih uvjeta, tretiranje će se provesti prvi sljedeći dan s povoljnim uvjetima.

Iz Službe za epidemiologiju Zavoda kažu i da su nakon zaprimljene informacije o uginulim vranama u Zagrebu kod kojih je potvrđena prisutnost virusa Zapadnog Nila, postupili na potpuno jednak način kao i u slučajevima prijava ljudskih infekcija.

To znači, objašnjavaju, da se prema utvrđenoj potrebi, a uz redovne mjere dezinsekcije, žurno nalaže provedba ciljanih protuepidemijskih mjera na područjima na kojima je utvrđena prisutnost zaraženih jedinki.

Iz Zavoda podsjećaju i da se na području Zagreba u ovogodišnjoj sezoni provodi redovni Program dezinsekcije komaraca koji obuhvaća nekoliko povezanih aktivnosti. Temeljne mjere predviđene Programom su - suzbijanje razvojnih oblika komaraca u vodi (u leglima) u zatvorenim i na otvorenim prostorima (larvicidne mjere), uklanjanje legla komaraca koja je moguće ukloniti, suzbijanje odraslih (letećih) jedinki komaraca zamagljivanjem sa zemlje (adulticidne mjere), terenski izvidi prema pritužbama građana na komarce te provedba mjera prema utvrđenoj situaciji, kao i edukacija građana.

Naglašavaju i da se virus Zapadnog Nila u prirodi prvenstveno održava u ciklusu između ptica i komaraca, pri čemu su glavni vektori prijenosa komarci roda Culex (najčešće Culex pipiens), vrsta široko rasprostranjena u našem neposrednom okruženju.

Budući da se infekcija s čovjeka na čovjeka ne prenosi izravnim putem (osim iznimno putem transfuzije krvi ili transplantacije organa), naglasak je na pravovremenom suzbijanju populacije komaraca te prevenciji na razini kućanstava.

Građani u ovom procesu imaju važnu ulogu, napominje Zavod, a prvi korak u osobnoj zaštiti i zaštiti zajednice jest briga o neposrednom okolišu – uklanjanje stajaće vode iz dvorišta i vrtova kako bi se spriječio razvoj ličinki komaraca.