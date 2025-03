Stiže oluja! Upaljen žuti alarm

Meteorolozi i lovci na oluje s Facebook stranice 'Bosnia Storm Chasers – prva BH zajednica lovaca na oluje' izdali su ozbiljno upozorenje zbog nadolazećeg kišnog vala koji će pogoditi Dalmaciju i Bosnu i Hercegovinu u razdoblju od 10. do 17. ožujka 2025.

DHMZ je za ponedjeljak najavio promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Mjestimice kiša, najprije na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj, od sredine dana i drugdje. Duž obale su lokalno mogući obilniji pljuskovi s grmljavinom, osobito u Dalmaciji. Puhat će umjeren jugozapadni i južni vjetar, u gorju jak. Na Jadranu jako do olujno jugo, na sjevernom dijelu prema večeri u slabljenju. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 13 do 18 °C, na istoku malo viša.

Za utorak kažu da će biti promjenjivo oblačno s mjestimičnom kišom, uglavnom u Dalmaciji i Lici lokalno i u obliku obilnih pljuskova s grmljavinom. Najmanje kiše past će na sjevernom Jadranu. Poslijepodne sa zapada prolazno smirivanje i djelomično razvedravanje. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni. Na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, još u prvom dijelu dana na srednjem i južnom dijelu jako i olujno jugo i južni vjetar. Navečer ponovno okretanje vjetra na jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka od 6 do 11, na Jadranu od 10 do 15 °C. Najviša većinom između 13 i 18 °C.

DHMZ je za ponedjeljak izdao žuto upozorenje za Jadran zbog jakog vjetra te za kninsku i splitsku regiju zbog grmljavinskog nevremena.

OVDJE pogledajte prognozu po gradovima.