U Irskoj uhićen optuženik za ratni zločin u Borovu Selu. Bio na sudu, pušten uz jamčevinu...

Dragan Rakanović uhićen je početkom rujna u Irskoj i izveden pred sud u Dublinu. Optužen je za ratni zločin protiv hrvatskih policajaca u Borovu Selu, javlja Irish Mirror.

Njegovo ime je ubačeno u policijski sustav PULSE zbog nečeg nevezanog, kad se pojavilo upozorenje kako se taj čovjek u Hrvatskoj traži zbog ratnih zločina, pišu Irci i dodaju kako Rakanović u Irskoj živi najmanje deset godina.

Rakanovića se tereti za kazneno djelo ratnog zločina protiv ranjenika i bolesnika i kazneno djelo ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika počinjenih u Borovu Selu početkom svibnja 1991. godine.

