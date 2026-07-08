U Istri uhitili Nijemca (66): Mobitelom kriomice snimao golu djecu u turističkom objektu

Osumnjičenog njemačkog državljanina je u ponedjeljak oko 15 sati zatekao djelatnik zaštitarske tvrtke u jednom turističkom objektu na području Istre Policijski službenici uhitili su muškarca i proveli nad njim kriminalističko istraživanje te su kod njega pronašli materijal inkriminirajućeg sadržaja.

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni je u utorak u poslijepodnevnim satima uz kaznenu prijavu priveden u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske.

Takva kriminalistička istraživanja pokazuju da je javnost sve osvještenija o problemu snimanja djece i da građani prepoznaju sumnjivo ponašanje, što omogućuje pravovremenu reakciju policije i privođenje počinitelja, navela je istarska policija koja apelira na roditelje da čuvaju svoju djecu, prate gdje su i što rade na plaži.

Roditelje se poziva također da ako uoče sumnjivu osobu koja snima djecu o tome odmah obavijeste policiju.