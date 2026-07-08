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ZAŠTITAR GA UHVATIO

U Istri uhitili Nijemca (66): Mobitelom kriomice snimao golu djecu u turističkom objektu

Piše HINA,
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U Istri uhitili Nijemca (66): Mobitelom kriomice snimao golu djecu u turističkom objektu
Hrvoje Jelavic/PIXSELL | Foto: Hrvoje Jelavic/Slaven Branislav Babic/PIXSELL
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Istarska policija je kazneno je prijavila 66-godišnjeg njemačkog državljanina zbog iskorištavanja djece za pornografiju, tereteći ga da je mobitelom kriomice snimao nagu djecu u jednom turističkom objektu

Osumnjičenog njemačkog državljanina je u ponedjeljak oko 15 sati zatekao djelatnik zaštitarske tvrtke u jednom turističkom objektu na području Istre Policijski službenici uhitili su muškarca i proveli nad njim kriminalističko istraživanje te su kod njega pronašli materijal inkriminirajućeg sadržaja. 

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni je u utorak u poslijepodnevnim satima uz kaznenu prijavu priveden u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske.

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Takva kriminalistička istraživanja pokazuju da je javnost sve osvještenija o problemu snimanja djece i da građani prepoznaju sumnjivo ponašanje, što omogućuje pravovremenu reakciju policije i privođenje počinitelja, navela je istarska policija koja apelira na roditelje da čuvaju svoju djecu, prate gdje su i što rade na plaži.

Roditelje se poziva također da ako uoče sumnjivu osobu koja snima djecu o tome odmah obavijeste policiju.

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