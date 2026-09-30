U izraelskim napadima u Gazi poginulo najmanje šestero ljudi

Najmanje šest Palestinaca poginulo je u dvama odvojenim izraelskim napadima u Pojasu Gaze, izvijestile su u srijedu zdravstvene službe. Liječnici su izvijestili da su u izraelskom zračnom napadu na vozilo u četvrti Tel al-Hawa u gradu Gazi poginule najmanje četiri osobe, dok je 14 ljudi ranjeno. U ranijem zračnom napadu na stambenu zgradu u drugom dijelu grada poginula je žena.

Kasnije u srijedu, u izraelskom zračnom napadu u blizini džamije u Khan Younisu poginula je još jedna osoba, dok je nekoliko ljudi ranjeno, naveli su liječnici. Time je broj poginulih u napadima tijekom dana porastao na najmanje šest.

Izraelska vojska zasad nije komentirala navedene napade.

Izrael tvrdi da se Hamas ponovno naoružava i izvodi napade kršeći prekid vatre dogovoren u listopadu te da je posljednjih tjedana pojačao napade na tu skupinu.

Hamas negira da pokušava izvesti napade ili obnoviti svoj arsenal te optužuje Izrael da potkopava mirovni sporazum u Gazi.

Prekid vatre, postignut prošle godine uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, predviđa i obnovu Pojasa Gaze. Međutim, pregovori su dosad ostvarili malo napretka jer se strane nisu uspjele dogovoriti o uvjetima pod kojima bi se Hamas razoružao, a Izrael povukao svoje postrojbe.

Izraelski zračni napadi u međuvremenu se nastavljaju. Prema podacima palestinskih zdravstvenih službi, od uspostave prekida vatre u Gazi je poginulo najmanje 1400 Palestinaca, dok Izrael navodi da su poginula četvorica njegovih vojnika.

Palestinske vlasti navode da je u izraelskoj vojnoj operaciji u Gazi, pokrenutoj nakon što su borci predvođeni Hamasom u listopadu 2023. ubili oko 1200 ljudi na jugu Izraela, ukupno poginulo više od 74.000 ljudi.