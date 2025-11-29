Obavijesti

KRHKO PRIMIRJE

U izraelskom napadu poginula dva dječaka u Gazi: ‘Skupljali su drva za ogrjev za bolesnog oca’

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Mahmoud Issa

Braća Fadi i Goma Abu Asi, stara 10 i 12 godina, ubijena su u napadu dronom istočno od Han Junisa. Obitelj tvrdi da su djeca samo skupljala ogrjev.

U izraelskom napadu ubijeno je dvoje djece u Gazi u subotu, rekli su liječnici i rođaci, u nastavku nasilja u palestinskoj enklavi unatoč krhkom primirju.

Ujak djece rekao je da su u izraelskom napadu dronom smrtno stradali Fadi i Goma Abu Asi, braća u dobi od 10 i 12 godina, dok su skupljali drvo za ogrjev kako bi pomogli svome ocu koji je u invalidskim kolicima, istočno od Han Junisa na jugu Gaze.

"Oni su djeca, što su učinili? Nemaju rakete ili bombe, išli su skupljati drva za svoga oca, da može zapaliti vatru", Mohamed Abu Asi je rekao Reutersu tijekom sprovoda.

Izraelska vojska nije odmah odgovorila na zahtjev za komentarom.

Barem 354 Palestinaca ubijeno je otkad je primirje između Izraela i Hamasa stupilo na snagu 10. listopada, rekle su zdravstvene vlasti Gaze. Izrael kaže da su militanti ubili trojicu njihovih vojnika u tom razdoblju.

Razina nasilja smanjila se od primirja, ali je Izrael nastavio gađati Gazu i demolirati teritorij koji je okupirao.

