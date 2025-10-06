U izraelskom pritvoru još je 14 Nijemaca iz flotile: 'Vrlo, vrlo brzo će ih deportirati natrag'

Četrnaest njemačkih državljana trenutačno se nalazi u izraelskom pritvoru zbog sudjelovanja u flotili pomoći za Gazu, objavilo je u ponedjeljak njemačko ministarstvo vanjskih poslova, dok je Izrael deportirao 171 aktivista u Europu, među njima i Gretu Thunberg.

U skladu s izraelskim zakonom 14 pritvorenih prosvjednika mora biti izvedeno pred suca u roku od 96 sati.

"Pretpostavljamo da će vrlo, vrlo brzo nakon toga biti deportirani u Njemačku", rekao je glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova.

U međuvremenu je izraelsko ministarstvo vanjskih poslova izvijestilo da je u ponedjeljak deportiran 171 aktivist "iz Izraela u Grčku i Slovačku" te je objavilo i fotografije švedske aktivistice Thunberg u zračnoj luci u Izraelu.

Izraelska je mornarica prošli tjedan u Sredozemlju presrela više od 40 brodova koji su prevozili pomoć za Pojas Gaze. Više od 400 članova posade iz nekoliko desetaka zemalja privedeno je u slučaju koji je dospio na sve svjetske naslovnice.

Prema novinskom izvješću Thunberg se žalila na grubo postupanje i nedostatak vode dok je bila u izraelskom pritvoru.

Njemačko ministarstvo vanjskih poslova izvijestilo je kako nema dokaza o tomu da su optužbe istinite.

Glasnogovornik ministarstva je rekao da je njemački diplomat u petak i u nedjelju osobno posjetio 14 državljana u zatvoru Ketziot u pustinji Negev.

Prava aktivista su "u potpunosti ispoštovana", objavilo je izraelsko ministarstvo vanjskih poslova, optuživši aktiviste za širenje laži, a u priopćenju stoji i da je jedan aktivist ugrizao medicinskog radnika.