Obavijesti

News

Komentari 1
171 AKTIVISTA SU DEPORTIRALI

U izraelskom pritvoru još je 14 Nijemaca iz flotile: 'Vrlo, vrlo brzo će ih deportirati natrag'

Piše hina,
Čitanje članka: < 1 min
U izraelskom pritvoru još je 14 Nijemaca iz flotile: 'Vrlo, vrlo brzo će ih deportirati natrag'
Foto: Stefanos Rapanis

U međuvremenu je izraelsko ministarstvo vanjskih poslova izvijestilo da je u ponedjeljak deportiran 171 aktivist "iz Izraela u Grčku i Slovačku" te je objavilo i fotografije švedske aktivistice Thunberg u zračnoj luci u Izraelu

Četrnaest njemačkih državljana trenutačno se nalazi u izraelskom pritvoru zbog sudjelovanja u flotili pomoći za Gazu, objavilo je u ponedjeljak njemačko ministarstvo vanjskih poslova, dok je Izrael deportirao 171 aktivista u Europu, među njima i Gretu Thunberg.

U skladu s izraelskim zakonom 14 pritvorenih prosvjednika mora biti izvedeno pred suca u roku od 96 sati.

"Pretpostavljamo da će vrlo, vrlo brzo nakon toga biti deportirani u Njemačku", rekao je glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova.

U međuvremenu je izraelsko ministarstvo vanjskih poslova izvijestilo da je u ponedjeljak deportiran 171 aktivist "iz Izraela u Grčku i Slovačku" te je objavilo i fotografije švedske aktivistice Thunberg u zračnoj luci u Izraelu.

U EGIPTU Trumpov plan za Gazu: Izrael i Hamas počinju pregovore
Trumpov plan za Gazu: Izrael i Hamas počinju pregovore

Izraelska je mornarica prošli tjedan u Sredozemlju presrela više od 40 brodova koji su prevozili pomoć za Pojas Gaze. Više od 400 članova posade iz nekoliko desetaka zemalja privedeno je u slučaju koji je dospio na sve svjetske naslovnice.

Prema novinskom izvješću Thunberg se žalila na grubo postupanje i nedostatak vode dok je bila u izraelskom pritvoru.

Njemačko ministarstvo vanjskih poslova izvijestilo je kako nema dokaza o tomu da su optužbe istinite.

Glasnogovornik ministarstva je rekao da je njemački diplomat u petak i u nedjelju osobno posjetio 14 državljana u zatvoru Ketziot u pustinji Negev.

Prava aktivista su "u potpunosti ispoštovana", objavilo je izraelsko ministarstvo vanjskih poslova, optuživši aktiviste za širenje laži, a u priopćenju stoji i da je jedan aktivist ugrizao medicinskog radnika.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO/VIDEO Nevjerojatno! Žena kod Šibenika vozila bez guma, policija: 'Uhitili smo je'
S OTVORENIM PRTLJAŽNIKOM

FOTO/VIDEO Nevjerojatno! Žena kod Šibenika vozila bez guma, policija: 'Uhitili smo je'

Na snimci se vidi koliko je vožnja bila opasna, letjele su iskrice dok se metal vukao po asfaltu. Prizor koji je djelovao kao scena iz filma brzo je dobio svoj epilog...
VIDEO Šokantne scene iz Zagreba: U rukama imao pušku, a na sebi maskirno odijelo...
PRIVELI SU GA

VIDEO Šokantne scene iz Zagreba: U rukama imao pušku, a na sebi maskirno odijelo...

Ljudi oko mladića su se razbježali, a on je zatim ušao u ZET autobus 219. Iz zagrebačke policije potvrdili su nam da su priveli 20-godišnjaka koji je nosio airsoft pušku. Nakon istrage čekaju ga odgovarajuće prijave
TRAGEDIJA Tko su planinari iz Kaštela koje je zatrpala lavina: Jedan se uskoro trebao ženiti
TROJE MRTVIH U SLOVENIJI

TRAGEDIJA Tko su planinari iz Kaštela koje je zatrpala lavina: Jedan se uskoro trebao ženiti

Hrvatske i slovenske službe spašavanja pronašla su tijela trojice poginulih. Jedan je iz solinskog naselja Sveti Kajo, dok su druga dvojica mlada braća iz Kaštel Lukšića

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025