U jaslice i vrtiće u Splitu upisano 6500 djece. Šuta: 'Predškolcima je ove godine vrtić besplatan'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
3
Split: Tomislav Šuta o rezultatima upisa u dječje vrtiće uoči početka nove pedagoške godine

S obzirom na povećanje kapaciteta za jasličare i na pojedina odustajanja ostalo je još nekoliko mjesta, pa će se moći upisati i djeca iz obitelji u kojima jedan roditelj nije zaposlen, rekao je Šuta

U splitske gradske vrtiće te privatne jaslice i dječje vrtiće ove je godine upisano 6500 djece, a za besplatni vrtić za predškolce grad je izdvojio 1,5 milijuna eura u proračunu za narednih godinu dan, što je nova mjera.

Gradonačelnik Tomislav Šuta rekao je u četvrtak na konferenciji za novinare da je prethodno na gradskom vijeću izglasan rebalans proračuna zahvaljujući čemu je ove godine predškolcima vrtić besplatan i to je novina koju grad ranije nije imao.

RODITELJI SU RAZOČARANI Pobuna u Vukovaru: Vrtić je bio besplatan, a sada košta 95 €. 'Kakva je to pomoć mladima?'
Uz to je otvoreno mjesto za novih sto jasličara na području grada koji će biti smješteni u privatnim vrtićima.

Djeca čija su oba roditelja zaposleni i imaju prebivalište u Splitu su upisana. S obzirom na povećanje kapaciteta za jasličare i na pojedina odustajanja ostalo je još nekoliko mjesta, pa će se moći upisati i djeca iz obitelji u kojima jedan roditelj nije zaposlen, rekao je Šuta.

Split: Tomislav Šuta o rezultatima upisa u dječje vrtiće uoči početka nove pedagoške godine

U nasljedstvo im je, kaže, ostavljena regulacija plaća u privatnim vrtićima koje sufinancira grad.

- Izjednačavanje plaća je važno jer je ono provedeno u gradskim vrtićima. Mi ćemo to regulirati - poučio je gradonačelnik.

UDAR NA DŽEPOVE RODITELJA Poskupljuju vrtići u Hrvatskoj. U Đurđevcu cijena skočila više od 70 posto: 'Šok je, ali moralo se'
Novinarima je odgovorio da se ove godine konačno u vrtić uspio upisati dječak s cerebralnom paralizom Noa koji se duže vremena nije mogao ostvariti to pravo ni pohađati vrtić s prijateljima, uz objašnjenje nadležnih da nemaju uvjete za prihvat.

Majka dječaka je zbog toga tužila vrtić, u vlasništvu grada, koji je odbio njenog sina.

