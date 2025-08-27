Pobuna u Vukovaru: Vrtić je bio besplatan, a sada košta 95 €. 'Kakva je to pomoć mladima?'

U ožujku, neposredno pred izbore, Ivan Penava je donio odluku o ukidanju plaćanja dječjih vrtića u Vukovaru. Najavio je to kao demografsku mjeru, na oduševljenje svih roditelja vrtićaraca. Navedena mjera dovela je do izrazito velikog porasta broja upisane djece u vrtiće, posebno u jasličkim skupinama, a vrtići nisu imali odgovarajuće smještajne kapacitete. U skupinama je znalo biti i 35 djece, o kojima su se brinule tek dvije tete, nedostajalo je potrošnog materijala, obroci su bili oskudniji i djelatnici vrtića nisu mogli koristiti svoje godišnje odmore zbog prebukiranosti. Kvaliteta usluge vrtića znatno je opala i to su roditelji primijetili. Nakon izbora novi gradonačelnik Marijan Pavliček, koji je u predizbornoj kampanji obećao da će zadržati sve odluke prijašnje vlasti koje osiguravaju dobrobit građana, morao je osigurati dodatne prostore za vrtićku djecu. Prostor područne škole u Lipovači prenamijenio je u prostor za djecu vrtićkog uzrasta, a raspisani su i natječaji za zapošljavanje devet odgojiteljica, jednog asistenta i tri pomoćna djelatnika. Sve je to povećalo troškove predškolskog odgoja u Vukovaru za čak 25 posto u odnosu na period kad je definirana ranija cijena vrtića, koja se nije mijenjala posljednjih deset godina i iznosila je 70 eura za jedno dijete.

Kad se računica stavila "na papir", shvatilo se da bi besplatni vrtići gradu uzeli 30 posto izvornih prihoda iz proračuna, a to financijski nije održivo i dovelo bi Grad u dubiozu, pa je Pavliček najavio ponovnu naplatu vrtića od listopada i, uz to, povećao cijenu. Ona je sad 95 eura za jedno dijete, 72 za drugo i besplatno za treće. Tu odluku brojni roditelji vrtićaraca nisu podržali.

“Gradonačelnik kaže kako Grad nema sredstava financirati vrtiće, ali je istovremeno najavio sufinanciranje staračkih domova i ukidanje naplate parkinga u Borovu naselju. Kakva je to demografska mjera i pomoć mladim obiteljima u Vukovaru? Čime opravdava toliko poskupljenje? Ljudi nemaju izbora pa će ostaviti djecu u vrtiću jer im je to potreba, ali nije u redu izdvajati novac za druge mjere, a zakidati djecu", rekla je mama petogodišnjaka Elena dodajući kako svi gradovi rade na donošenju nekih mjera za najmlađe, ali Vukovar baš i ne.

“U Vukovaru svi roditelji plaćaju istu cijenu, dok u drugim gradovima postoji dohodovni cenzus. I pri primanju mališana u vrtić su pravila nejasna, socijalno ugrožene obitelji u kojima jedan ili oba roditelja ne rade dobivaju više bodova za prijem u vrtić nego obitelji u kojima rade oba roditelja i usluga vrtića im je neophodna. Onome kome je vrtić neophodan platit će svaku cijenu. Osim toga, plaćanje vrtića garantira kvalitetu usluge. Moja mala ide u vrtić već nekoliko godina, a zadnjih nekoliko mjeseci sam primijetila da za užinu dobije samo kruh namazan maslacem i preklopljen. Pa to je užas. To je rezultat besplatnih vrtića jer se naprosto ne može drugačije. Ja sam za plaćanje", kaže druga mama dodajući kako joj je jedino sporna nova cijena od 95 eura za jedno dijete i zanima je što će to bolje njezino dijete dobiti za povećanje od 25 eura.

Većina roditelja je, pak, za uvođenje plaćanja vrtića jer smatraju da vrtići nisu "čuvaonice djece", nego odgojiteljske ustanove u kojima mora postojati standard i smještaja i usluge koju pružaju odgojitelji.

“Ako nekome dajem dijete na cijeli dan, da s njime radi, da ga nečemu uči, da tamo jede, spava, igra se, da je na sigurnom, naravno da sam spremna to platiti. To se i mora platiti. Da u Vukovaru ima privatni vrtić, sigurna sam da bi mnogo roditelja upisalo svoju djecu tamo. Cijena od 95 eura realna je za mjesečni i cjelodnevni boravak djeteta u vrtiću", smatra mama Ana, koja ima jednog vrtićarca i dvoje osnovnoškolaca.

Da su cijelo ljeto vrtići bili puni djece, potvrdila je i ravnateljica vrtića Vukovar 1, Mirjana Kulić, rekavši kako je bilo problema u funkcioniranju vrtića jer odgojiteljice nisu mogle koristiti svoje godišnje odmore.

“Vrtići se ne plaćaju do 1. listopada. Tad ćemo vidjeti hoće li se broj djece smanjiti. Ovakvi problemi ne bi postojali da su djelatnici vrtića plaćeni od strane države. To bi umnogome olakšalo poslovanje", rekla je Kulić.

“Iz odluke gradonačelnika Pavličeka vidljivo je da mu prioritet nisu djeca i mlade obitelji. U situaciji u kojoj se nalazi Grad, iz kojega mladi odlaze i gdje je demografska slika sve lošija, ta je odluka izrazito antidemografska. Od sto stvari na kojima se moglo uštedjeti, on je udario na mlade obitelji. Bitno da rekonstruira Lipovački put, kvart našega gradonačelnika, sa 735 tisuća eura gradskog novca. Najviše para uši njegova izjava da su besplatni vrtići populistička mjera", rekao je Kruno Raguž, predsjednik GO-a SDP Vukovar.

Uz to, Penava i Domovinski pokret istaknuli su kako su sredstva u iznosu od 4,2 milijuna eura za besplatne vrtiće osigurana u proračunu te da gradonačelnik Pavliček ili nema viziju te demografske mjere ili je ukida samo zato što ju je donio DP.

“Matematika je neumoljiva, a ja se prema gradskom proračunu odnosim kao i prema svom kućnom budžetu. Novca mora biti za sve. Oporba me proziva zbog sanacije cesta, a dobro znaju da se to plaća novcem iz komunalne naknade i to su strogo namijenjena sredstva koja se ne mogu prebacivati na druge troškove. Grad ima niz demografskih mjera za djecu, učenike i mlade obitelji. Osim toga, mi i dalje plaćamo 2,6 milijuna eura sufinanciranja za vrtiće”, kaže gradonačelnik Pavliček dodajući kako je najavio sufinanciranje troškova smještaja starih i nemoćnih u domove za stare za 100-tinjak vukovarskih umirovljenika, ali da je to trošak od oko 80.000 eura i ne predstavlja toliko opterećenje na budžet kao vrtići.