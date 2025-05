U Kašmiru, gdje ratuju Indija i Pakistan, je sedam hrvatskih promatrača: 'Na sigurnom su'

Hrvatski vojnici, koji se nalaze u misiji potpore miru Ujedinjenih naroda u Indiji i Pakistanu (UNMOGIP) su na sigurnom, doznaju 24sata.

Iako je saborski Odbor za obranu u izvješću iz listopada 2024. pisao kako ih je ondje osam, doznajemo kako se ondje zasad nalazi njih sedam. Zasad se ne razmatra njihovo povlačenje iz te 75 godina duge misije koja istražuje incidente u Kašmiru.

- Hrvatski vojnici tijekom sukoba u području Kašmira nalazili su se u svojim postajama, koje su udaljene od 10 do 30 kilometara te nisu bili neposredno ugroženi. Svi pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske, njih sedmero, koji se trenutno nalaze u misiji vojnih promatrača UN-a u Indiji i Pakistanu – UNMOGIP su dobro i nisu bili izravno ugroženi nedavnim događajima između Indije i Pakistana - objavilo je u srijedu Ministarstvo obrane.

Dodali su kako je Ministarstvo obrane Republike Hrvatske u stalnom kontaktu s pripadnicima Oružanih snaga Republike Hrvatske te se isti ne nalaze u području sukoba.

Naime, tijekom svog boravka 44 promatrača, od 120 ljudi u misiji, svakih se pola godine seli iz Pakistana u Indiju i obratno kako bi provodili nadzor i izvještavali Ujedinjene narode o promjenama. Kako doznajemo, posljednja rotacija trebala je biti u svibnju te su se naši pripadnici trebali naći u Indiji.

Prema izvoru 24sata, ondje nemaju mogućnost samostalnog nadzora već sve moraju obavljati u sklopu i nadzoru indijskih konvoja. Kretanje im je i inače ondje ograničeno, a Indija, iako javno govori kako Pakistan krši primirje i napada njihovu stranu, nikad ne podosi izvješće UN-u.

Foto: UNMOGIP

- Indijski političari smatraju da problem Kašmira Indija i Pakistan moraju rješavati bilateralno nakon sporazuma iz 1971. Zato ne žele da se UN miješa u to, za razliku od Pakistana. No kako imaju velik broj ljudi u samom UN-u i podržavaju njegov rad, ne mogu izbaciti promatrače već ih 'toleriraju'. Da im podnesu kakav izvještaj, to bi značilo da priznaju postojanje misije i njenu svrhu, 'rekli bi' kako je ipak trebaju - kaže nam dobro upućen izvor.

Inače, ova misija uspostavljena je Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a 47 iz 1948. i 91 iz 1951. godine s mandatom osiguranja prekida vatre između indijskih i pakistanskih snaga sigurnosti u Kašmiru te povlačenja svih naoružanih snaga na njihovo područje.

- Republika Hrvatska sudjeluje od kolovoza 2002. godine. U području operacije sigurnosno stanje je složeno uz kršenje prekida vatre između pakistanskih i indijskih snaga sigurnosti duž crte nadzora. Dužnosti pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske odnose se na zadaću ophodnje u područjima postaja, zadaće na promatračkim postajama, obilaska pakistanskih vojnih postrojbi i utvrđivanja trenutačnog stanja uz liniju razdvajanja. Predlaže se nastavak sudjelovanja u operaciji potpore miru Ujedinjenih naroda u Indiji i Pakistanu (UNMOGIP) upućivanjem do devet pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u 2025. i 2026., uz mogućnost rotacije - pisao je saborski Odbor za obranu.