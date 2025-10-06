Obavijesti

'DUBOKA SUĆUT OBITELJIMA'

U Kaštelima najavili dan žalosti zbog pogibije sumještana u Alpama: 'Vijest nas je potresla'

Foto: GRZ Slovenije

U ime Grada Kaštela gradonačelnik je izrazio duboku sućut obitelji i prijateljima dvojice braće i planinara čija su tijela pronađena u slovenskim Alpama.

Zbog pogibije dvojice sumještana u Julijskim Alpama u Sloveniji Gradske uprave najavili su da će u Kaštelima biti proglašen dan žalosti.

"Ta tragedija i gubitak života duboko su potresli našu zajednicu", rekao je Hini glasnogovornik Grada Kaštela Frane Smoljo.

U ime Grada Kaštela izrazio je duboku sućut obitelji i prijateljima dvojice braće i planinara čija su tijela pronađena u slovenskim Alpama.

Gradonačelnik Kaštela Denis Ivanović i gradske službe razmatraju proglašenje Dana žalosti u Kaštelima, a odluka o tomu bit će donesena nakon konzultacija s roditeljima stradalih planinara te nakon saznanja kada će njihova tijela biti prevezena iz Slovenije u Kaštela, rekli su u kaštelanskoj Gradskoj upravi.

24SATA U SLOVENIJI Svi detalji tragične potrage za dalmatinskim planinarima: 'Oni su nestali pred očima kolegice'
Svi detalji tragične potrage za dalmatinskim planinarima: 'Oni su nestali pred očima kolegice'

Mještani Kaštelana za stradalu braću tvrde da su bili uzoriti mladići, a stariji brat nedavno se oženio. U Julijskim Alpama u Sloveniji poginuo je još jedan državljanin Hrvatske - s područja Solina.

'Shrvala nas je ova tužna vijest'

Nakon što su slovenske spasilačke službe u nedjelju pronašle tijelo prvog poginulog, danas su otkrivena i tijela druge dvojice hrvatskih planinara koji su stradali u lavini ispod vrha planine Tosc u slovenskim Julijskim Alpama.

Foto: Gorska reševalna služba Bohinj

O jednom poginulom planinaru oglasio se i Planinarski dom Umberto Girometta.

- Shrvala nas je tužna vijest kako se jučer u lavini ugasio život i našeg prijatelja i kolege koji nam je nesebično pružao pomoć tijekom velike obnove Doma prije sedam godina, kako pomažući u iznošenju neophodnog građevinskog materijala, tako i osiguravajući vrijednu donaciju led panela za osvjetljenje unutrašnjosti Doma - sa sjetom su napisali.

