U Kaštelima smjestili djecu iz Šahtarove akademije: Mališani su do Hrvatske putovali 60 sati

Dom “Miljenko i Dobrila”, kaštelanska podružnica splitskog Dječjeg doma Maestral, od danas je novi dom za 27 ukrajinskih djevojčica i dječaka, polaznika nogometne Akademije Šahtara iz Donjecka. Dolazak djece koja su pobjegla pred ratnim strahotama iz Kijeva u Hrvatsku dogovorio je naš proslavljeni reprezentativac i bivši igrač Šahtara Darijo Srna, a u potpunosti ga financira Republika Hrvatska.

Pred domom, koji je za ovu prigodu ukrašen zastavama Ukrajine i Šahtara, djecu je dočekao počasni konzul Republike Ukrajine Ivica Pirić, koji im je zaželio dobrodošlicu.

- U stalnom smo kontaktu s direktorom Šahtara Segejem Palkinim i sportskim direktorom Darijem Srnom. Riječ je o djeci koja dolaze iz cijele Ukrajine, bili su polaznici Šahtarove Akademije u Kijevu, a kad su počeli invazija i granatiranje glavnog ukrajinskoga grada, trebalo ih je što prije skloniti na sigurno. Klub ih je izvukao iz Kijeva do zapada Ukrajine, odakle su, uz odobrenje svojih roditelja, preko Mađarske stigli u Zagreb, a onda i u Kaštel Lukšić - kaže Pirić i dodaje:

- Za sada ne znamo koliko dugo će djeca boraviti u Hrvatskoj, pratit ćemo situaciju u Ukrajini i pokušati im osigurati što ugodniji boravak, razgledavanje gradova u okolini, treninge, učenje, da zaborave na ratne strahote pred kojima su pobjegli.

No to je lakše reći nego što će biti učiniti. Ipak su to djeca u čijim očima se ne vidi iskra radosti nego tuga. U samo nekoliko dana njihov se život se kompletno promijenio, ostavili su svoje obitelji i roditelje u paklu rata i krenuli u nepoznato. Većina njih samo s klupskom opremom, vrećicom hrane te dekom i jastukom pod rukom. Osmijeh na lice izmamio im je tek pogled na suncem okupano more, koje je samo metara udaljeno od njihova novog doma.

Put je trajao 60-ak sati, a najteži dio je bio izlazak iz Kijeva. Djecu smo izvukli po noći, u pauzama između raketiranja grada. Svi su oni između 11 i 17 godina stari i mnogi od njih još ni ne razumiju prave razmjere onoga što se događa. I oni su nervozni, žive u neizvjesnosti i strahu za svoje bližnje koje su ostavili u Ukrajini. Moramo učiniti sve što je u našoj moći da ih zaštitimo, jer ipak je riječ o djeci. Hvala našem i vašem Dariju Srni i Republici Hrvatskoj, koji su nam pružili sigurno utočište - kazao nam je njihov trener Valerij Rudakov, koji će s kolegom Vladimirom Ratevskim brinuti o djeci.

Sve skupa odvilo se na brzinu, tako da još nije poznat plan koliko dugo će ukrajinska djeca boraviti u Kaštelima, hoće li trenirati, pohađati nastavu...

- Najvažnije je da su oni na sigurnom i da se prije svega dobro odmore od dalekog puta. Nakon toga ćemo se upoznati, vidjeti što im sve treba i kako im možemo najbolje pomoći. Još ne znamo ni hoće li početi trenirati, nude nam se mnogi klubovi, na čelu s Hajdukom, koji su se stavili na raspolaganje, a ovisno o tome koliko će njihov boravak kod nas potrajati, razmišljamo i o organiziranom učenju jezika, upisu u školu... - kazala nam je ravnateljica doma Jelena Burazin i dodala:

- U našem domu već boravi 30-ak naše djece, malo smo se zbili kako bismo oslobodili što više prostora i primili ove goste. Neće biti baš komforno, ali najvažnije je da su na sigurnom. Naša su djeca ukrasila zgradu ukrajinskom zastavom, simbolima njihova kluba, balonima u bojama njihove zastave... Vjerujem da će djeci kod nas biti ugodno. Jasno, nije ovo njihov dom, ali barem su na sigurnom. Budući da je riječ o maloljetnoj djeci, molila bih sve da poštujemo njihovu dob i da ih što manje izlažemo javnosti, ipak je riječ o djeci.

Dom nosi ime “Miljenko i Dobrila” po junacima drevne priče o nesretnoj ljubavi djece iz dvije posvađane plemićke obitelji, koja su tragično skončala. Miljenko od ruke njezina oca, a Dobrila od tuge za svojim dragim. Pa iako dom nosi ime po dvoje mladih koji su tragično skončali život, nadajmo se da će ukrajinska djeca u njemu pronaći mir i sreću, da će u njemu što kraće boraviti i da će se što prije vratiti svojim obiteljima u slobodnoj domovini.

Hvalevrijedna gesta naišla je na podršku hrvatske javnosti i nema sumnje da će se djeca u Kaštelima osjećati ugodno i da će imati sve što im je potrebno, od smještaja do treninga, no ipak treba imati na umu kako su oni daleko od svojih kuća i obitelji, mnogima od njih roditelji su u neposrednoj životnoj opasnosti ili u borbi za slobodu i oni su u mislima ipak u svojoj zemlji.

Inače, cijela akcija krenula je na poziv i zamolbu proslavljenoga hrvatskog reprezentativca Darija Srne i bivšeg igrača Dinama Darija Zahore, GNK Dinamo uključio se u akciju pomoći djeci iz nogometne akademije ukrajinskog Šahtara iz Donjecka. Maksimirski klub i Zaklada GNK Dinamo “Nema predaje” odmah su reagirali i priključili se organizaciji prijevoza djece iz ratom ugroženih područja. Dva autobusa stigla su na mađarsko-ukrajinsku granicu i potom djecu dovezla do Zagreba. Klub i zaklada osigurali su djeci boravak u hotelu, hranu i ostale potrepštine.