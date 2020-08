U kolovozu 1,8 milijun dolazaka i čak 12,9 milijuna noćenja

U kolovozu najviše je turističkih dolazaka iz Njemačke, zatim domaći gosti i to za 22 posto više nego lani, potom Slovenija, Poljska, Češka, te Austrija

<p>Prema prvim preliminarnim podacima sustava eVisitor, koji sadrži turistički promet ostvaren u komercijalnom i nekomercijalnom segmentu te nautičkom charteru, u Hrvatskoj je u dosadašnjem dijelu kolovoza (od 1. do 16. kolovoza) ostvareno oko 1,8 milijun dolazaka i 12,9 milijuna noćenja, što je gotovo 70 posto lanjskog rezultata ostvarenog u istom razdoblju u pogledu pokazatelja turističkih noćenja. </p><p>Pritom je najviše noćenja u istom razdoblju ostvareno u Istri (3,2 milijuna noćenja), na Kvarneru (2,6 milijuna noćenja), Splitsko-dalmatinskoj (2,4 milijuna noćenja), Zadarskoj (2,3 milijuna noćenja), Šibensko-kninskoj (1 milijun noćenja), Dubrovačko-neretvanskoj (716 tisuća) i Ličko-senjskoj županiji (475 tisuća). </p><p>„Sama špica ljetne sezone je iza nas, a to su i u normalnim okolnostima prva dva vikenda u kolovozu. Međutim, razdoblje koje je pred nama nije ništa manje važno, čak dapače, vrlo je bitno zadržati kontinuitet i prisutnost na tržištima, posebice u kontekstu pozicioniranja Hrvatske kao cjelogodišnje destinacije. Najave za ostatak kolovoza i za rujan su dobre međutim iznimno je važno da se svi i dalje ponašamo odgovorno te da se pridržavamo propisanih epidemioloških mjera jer je to u ovom trenutku osnovni preduvjet za ostvarivanje turističkog prometa u zemlji“, izjavio je direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić.</p><p>U dosadašnjem dijelu kolovoza najviše je turističkih dolazaka ostvareno s tržišta Njemačke, njih oko 392 tisuće što u odnosu na isto razdoblje lani predstavlja rast od 1 posto. Zatim slijedi domaće tržište s kojeg je ostvareno 294 tisuće dolazaka što predstavlja rast od 22 posto u odnosu na isti period lani, tržište Slovenije s kojeg je ostvarena 221 tisuća dolazaka, što predstavlja rast od 6 posto te tržište Poljske s kojeg je ostvareno 193 tisuće dolazaka što predstavlja rast od 9 posto u odnosu na isto razdoblje lani. Nakon Poljske slijedi Češka sa 111 tisuća dolazaka (94% lanjskog rezultata) te Austrija sa približno 97 tisuća dolazaka (55% lanjskog rezultata).</p><p>Gledajući po destinacijama, u dosadašnjem dijelu kolovoza najviše je dolazaka ostvareno u Rovinju, Poreču, Splitu, Medulinu, Crikvenici, Dubrovniku, Umagu, Zadru, Puli i Novalji.</p><p>Samo prošlog vikenda (od 14. do 16. kolovoza) u Hrvatskoj je ostvareno više od 312 tisuća dolazaka i gotovo 2,2 milijuna noćenja.</p>