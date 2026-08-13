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U kolumbijskom potresu 265 mrtvih, a tragaju za stotinama

Piše HINA,
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U kolumbijskom potresu 265 mrtvih, a tragaju za stotinama
Foto: Raquel Cunha
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Spasioci pod pritiskom pretražuju ruševine kako bi pronašli ljude prije isteka ključnog roka od 72 sata, tijekom kojeg su izgledi za pronalaženje preživjelih znatno veći.

Broj poginulih u snažnom potresu u Kolumbiji se popeo na 265, rekao je predsjednik Abelardo de la Espriella kasno u srijedu. Ozlijeđeno je oko 3500 osoba, a broj ljudi koji se službeno vode kao nestali porastao je na 496, rekao je.

Međutim, na neslužbenoj internetskoj platformi za nestale osobe navedena je brojka od gotovo 4200 ljudi.

Spasioci pod pritiskom pretražuju ruševine kako bi pronašli ljude prije isteka ključnog roka od 72 sata, tijekom kojeg su izgledi za pronalaženje preživjelih znatno veći.

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Potres magnitude 7,4 po Richteru bio je najsnažniji koji je pogodio južnoameričku zemlju u više desetljeća. Dogodio se u 7.34 po lokalnom vremenu u ponedjeljak blizu mjesta San Jose del Palmar u sjeverozapadnoj pokrajini Choco.

Gradovi poput Calija, Pereire i Manizalesa su teško pogođeni.

Prema najnovijim službenim podacima, 140 zgrada se u potpunosti urušilo, a oštećeni su deseci tisuća domova.

Posljedicama potresa pogođeno je preko 53.800 osoba.

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Komentari 0
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