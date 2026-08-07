Obavijesti

News

Komentari 0
BRZO SE ŠIRI

U Kongu prvi put više od 4000 potvrđenih slučajeva ebole

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
U Kongu prvi put više od 4000 potvrđenih slučajeva ebole
Foto: Benoit Nyemba
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Stručnjaci vjeruju da se virus počeo širiti mjesecima prije nego što je epidemija službeno proglašena 15. svibnja te da bi stvarni broj zaraženih mogao biti znatno veći od službeno potvrđenog.

Broj potvrđenih slučajeva ebole u Demokratskoj Republici Kongu prvi je put tijekom sadašnje epidemije premašio 4000, pokazuju vladini podaci. Epidemija, druga najveća u svijetu po broju oboljelih, opisana je kao najbrže šireća zabilježena epidemija ebole.

Stručnjaci vjeruju da se virus počeo širiti mjesecima prije nego što je epidemija službeno proglašena 15. svibnja te da bi stvarni broj zaraženih mogao biti znatno veći od službeno potvrđenog.

Nacionalni institut za javno zdravstvo te srednjoafričke države u najnovijem je izvješću objavio da je ukupan broj zaraženih dosegnuo 4053, od kojih je 1850 smrtnih slučajeva.

Slučajevi zaraze potvrđeni su u pet pokrajina: Ituri, Sjeverni Kivu, Južni Kivu, Haut-Uele i Tshopo.

U izvješću objavljenom prošli mjesec u znanstvenom časopisu Scinence zaključuje se da je epidemija u Kongu počela još u siječnju, ili čak i ranije, u pokrajini Ituri. 

Istraživači su identificirali više od 500 sumnjivih slučajeva između sredine siječnja i 15. svibnja.

Kasno otkrivanje bolesti, preopterećen sustav epidemiološkog nadzora, oružani sukobi te nedostatak cjepiva i učinkovitih terapija za soj virusa koji je uzrokovao epidemiju omogućili su bolesti da ovaj put nadvlada napore za njezino suzbijanje.

Dosad je jedino epidemija ebole u zapadnoj Africi od 2014. do 2016. bila veća, s više od 28. 000 zabilježenih slučajeva u Gvineji, Liberiji i Sijera Leoneu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Nijemci mu zapalili apartman. Šteta 400.000 eura, a šokirao ga mail od Bookinga
POREČ

Nijemci mu zapalili apartman. Šteta 400.000 eura, a šokirao ga mail od Bookinga

Oni su nastavili sa svojim jelom, nazdravljanjem, dizanjem čaša i boca. Čak su nam smetali dok smo u panici kupili crijeva kako bismo pokušali ugasiti požar, rekao je vlasnik
Obitelj Hrvata u Irskoj: 'Zovu nas iz ministarstva. Denis sada ima temperaturu. Strah nas je'
MOŽDANI UDAR

Obitelj Hrvata u Irskoj: 'Zovu nas iz ministarstva. Denis sada ima temperaturu. Strah nas je'

Denis Vejzović (38) iz Rijeke početkom srpnja je imao moždani udar. Operiran je i završio je u komi. Obitelj ga želi prebaciti u Hrvatsku, kažu kako tamošnji liječnici ne vjeruju u oporavak: 'Imamo 72 sata'
DRAMA NA HVARU Ženi pozlilo na plaži, medicinari iskakali iz helikoptera na stijene!
TEŠKO PRISTUPAČNA PLAŽA

DRAMA NA HVARU Ženi pozlilo na plaži, medicinari iskakali iz helikoptera na stijene!

Bez obzira na teren i okolnosti, naša misija ostaje ista - stići do pacijenta i pružiti pomoć kada je najpotrebnija - objavilo je Ministarstvo zdravstva na Facebooku

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026