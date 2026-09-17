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NIJE OZLIJEĐEN

U Makarskoj gurnuo muškarca u more jer je nosio majicu Zvezde. Policija je objavila detalje

Piše 24sata,
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U Makarskoj gurnuo muškarca u more jer je nosio majicu Zvezde. Policija je objavila detalje
Foto: R.Z.
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Očevici koji su sjedili u jednom od kafića rekli su da bi zbog te majice mogao imati problema te su se pitali zašto se izlaže takvom riziku

Portal Pod Biokovom objavio je jutros informacije o incidentu u Makarskoj u kojem je nepoznati muškarac odgurnuo drugog muškarca u more zato jer je potonji nosio majicu s grbom Crvene zvezde.

O cijelom incidentu sada se oglasila i policija.

- Obavještavamo vas da  su u 12,30  sati policijski službenici uhitili muškarca za kojeg postoji sumnja da je odgurnuo u more muškarca koji je bio odjeven u majicu stranog nogometnog kluba - naveli su.

STIGLA I POLICIJA Incident u Makarskoj! Mladić nosio majicu Crvene zvezde. Napali ga i bacili u more?!
Incident u Makarskoj! Mladić nosio majicu Crvene zvezde. Napali ga i bacili u more?!

Muškarac je zatražio od oštećenog da skine spomenutu majicu, a nakon što je ovaj to odbio, odgurnuo ga je u more. Srećom, nije ozlijeđen.

Očevici koji su sjedili u jednom od kafića rekli su da bi zbog te majice mogao imati problema te su se pitali zašto se izlaže takvom riziku.

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Komentari 2
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