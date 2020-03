'U maminoj sobi bio je pacijent s koronom. Ubrzo je umrla...'

Obitelj Bertović iz Tenja bila je šokirana, kada su ih, prošle subote nazvali iz osječkog Kliničkog bolničkog centra i rekli da je njihova majka i supruga Mirjana Bertović (65) preminula.

- Mama je tridesetak godina bolovala od tzv. Sindroma bijelih pluća, bolesti oštećenja pluća koje je zadobila radeći na neprikladnom radnom mjestu. Od oba plućna krila radilo joj je samo jedno i to svega 30 posto. Živjela je s time godinama. Kada god bi se razboljela, završila bi u bolnici jer bi imala problema s disanjem. Čim ju izliječe, puste ju doma i tako je bilo i sada - rekla je Marina Bertović (26), jedna od tri Mirjanine kćeri.

- Mama je u bolnicu otišla 26. veljače. Ležala je jedan dan na plućnom odjelu, a onda su je prebacili na intenzivnu. Bila je spojena na kisik, ali kontaktibilna. Prije tri tjedna dobili smo dozvolu vidjeti je na kratko. Kada smo tata i ja došli tamo, obukli su nas u zaštitna odijela, dali nam maske i kape. Od nje smo morali biti udaljeni tri metra. Ona je bila dobro i izgledala je dobro, pričali smo, a u bolnici su nam rekli da bi uskoro trebala ići doma - dodala je.

Cijela obitelj iščekivala je povratak Mirjane. Strogo su se držali izolacije, nisu nikuda išli. No, očekivani povratak pretekla je vijest o majčinoj smrti.

- Umjesto da dođe doma, poslali su je, zamotanu u pvc vreću i u zavarenom metalnom lijesu, u mrtvačnicu - govori nam uplakana kćer.

Ogorčeni postupkom osječke bolnice smatraju da je učinjen ogroman propust. Stanje pokojne Mirjane u zadnjih tjedan dana njenog života naglo se pogoršalo.

- Znali smo da nije dobro. Svaki dan smo zvali odjel. Prvo su nam rekli da sumnjaju na tumor, jer su našli nešto na plućima. Pa onda da je dobila infekciju od respiratora. Potom su joj dali neki antibiotik i temperatura joj je pala. Početkom tjedna iz medija smo saznali o virusnom proboju i da su liječnici u panici, a onda i ministar dolazi u Osijek - dodala je.

Foto: Danijela Mikola/24sata

Ona i sestra su po cijele dan zvale odjel intenzivnog liječenja, ali im se nitko nije javljao. Sutradan ih je medicinska sestra telefonski obavijestila da je oboljela stabilno, nekritično i na respiratoru. Nije spominjala korona virus niti stanje u bolnici. Dva dana nakon dobili su vijest o majčinoj smrti.

- Rečeno nam je da mamu ne možemo vidjeti, ne trebamo joj donijeti odjeću jer je ona već zapakirana u vreću, hermetički zatvorena u metalnom lijesu. Otpusnog pisma nema, razloga smrti nema, obdukciju ne možemo dobiti zbog korona situacije, mamu ne možemo ni pogledati. U bolnici nam se više nitko ne javlja na pozive, imamo tri neslužbene informacije o razlogu njene smrti i sve tri su različite: da je umrla od svoje bolesti, da je umrla od korone i da je umrla od aritmije srca, a nikada nije imala aritmiju. Šta se događa, ljudi jeste vi normalni, je l' obitelj ima pravo na istinu, pravodobno informiranje, odgovor zašto je naša mama i supruga mrtva!? - pita se s pravom kćerka Marina dodajući kako je sasvim jasno da im bolnica nešto skriva.

Nakon upita novinara ravnateljstvu KBC Osijek o tome što se dogodilo Mirjani Berović došlo je priopćenje:

- Zbog epidemiološkog stanja i liječenja u istom prostoru s bolesnikom za kojeg je dokazano da je zaražen Covidom19, bolesnica je dogovorno promptno premještena u samoizolacijski sektor Respiracijskog centra gdje su inače smješteni bolesnici sa teškim stanjem koje zahtjeva intenzivno liječenje i s mogućnom sumnjom na Covid19. Odmah je uzet i bris koji je kod bolesnice bio negativan. Napominjemo da je bolesnica u daljnjem tijeku liječenja bila potpuno odvojena od bolesnika koji imaju dokazanu infekciju Covidom19 tijekom boravka u Respiracijskom centru. Pacijentica 27. ožujka pokazuje pogoršanu sliku zdravstvenog stanja te je unatoč svim reanimacijskim postupcima preminula pod kliničkom slikom višeorganskog zatajenja. Obzirom na smrtni ishod bolesnici se nije uspio uzeti standardni drugi, potvrđujući nalaz brisa koji se uzima sedam dana nakon prvog testa. Obzirom na negativan test smatramo da Covid19 nije uzrok smrtnog ishoda.

Dakle, potvrda da je u jedinicu intenzivnog liječenja, u kojoj u sobi leži pet teških pacijenata koji zbog bolesti uglavnom nemaju imunitet, dovedena osoba zaražena koronom. Odmah nakon toga svi su ostali pacijenti, liječnici i medicinske sestre stavljeni u samoizolaciju, što je naknadno potvrdio i ravnatelj Željko Zubčić.

- Kako je moguće da se u jeku pandemije zaraze i svih predostrožnosti i uputa, na odjel intenzivnog liječenja dovede osoba koja je zaražena korona virusom, da je se stavi u krevet pored moje mame i ostalih pacijenata, i da sada nitko u bolnici nije odgovoran za to - pita se kćer Marina.

Novinari su pitali ministra Beroša, ispred osječke bolnice, kako je moguće da se pacijenta dovede na JIL bez prethodnog testiranja na Covid19, a on je odgovorio kako je nemoguće od pacijenta koji je dovežen na hitan prijem, životno ugrožen, dobiti odgovor na pitanje je li možda bio u kontaktu sa zaraženima ili u inozemstvu jer liječnici prvotno idu za time da mu spase život.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

No, neslužbeno doznajemo kako je tijek događaja u bolnici bio sljedeći:

- Pacijentica zaražena Covidom19 došla je u bolnicu u nedjelju. Prije toga je zvala epidemiologe da to prijavi, ali oni su joj rekli da sjedi doma. Imala je upalu pluća i kod kuće je pila antibiotik. Po dolasku u bolnicu poslana je infektologu no, on ju je vratio na hitan prijem rekavši kako pacijentica nema simptome. Prebačena je na plućni odjel gdje joj se stanje pogoršalo pa je prevoze na intenzivnu gdje je dovedena u utorak. Tek tu je testirana jer je imala sve simptome korona virusa i potvrđena je kao zaražena. Treba reći i to da je ta žena cijeli jedan dan odbijala priznati da je bila u kontaktu sa zaraženima, odnosno da joj je došla obitelj iz Njemačke. Nakon toga velik broj osoblja bolnice, njihove obitelji su u samoizolaciji, a pacijenti u karanteni - kaže nam dobro obaviješteni izvor iz bolnice.

O učinjenim propustima nadležne je tada obavijestila dr. Jasmina Milas Ahić, pomoćnica ravnatelja za kvalitetu, koju je potom ravnatelj bolnice Zubčić smijenio.

- Svakodnevno imamo situacije da pacijenti s respiratornom simptomima bivaju vraćeni sa Infektologije na hitan prijem, kao primljeni pacijent na Pulmologiju koji je prenio zarazu cijeloj sobi te je temeljem jasne pogreške u radu naših službi iz ritma rada ispalo na desetke djelatnika KBC Osijek - napisala je dr. Milas Ahić.

Odmah nakon toga u Osijek je došao ministar, a nakon njegovog posjeta bolnica je znatno popravila trijažni prijem i organizirala djelatnike. No, mala je to utjeha obitelji Bertović koja će u utorak sahraniti majku, samo u krugu najužih članova, a da i dalje ne znaju zašto je njihova Mirjana umrla.