PRITVOREN JE

U Međimurju pokušao ubiti blisku osobu motornom pilom

Piše HINA,
Foto: PU osječko-baranjska

Sud u Varaždinu odredio istražni zatvor 53-godišnjaku iz Nedelišća koji je napao žrtvu uključenom pilom i teško joj ozlijedio šaku

Županijski sud u Varaždinu odredio je istražni zatvor 53-godišnjaku iz Nedelišća osumnjičenom da je blisku osobu pokušao ubiti motornom pilom, izvijestilo je u ponedjeljak državno odvjetništvo.

Tužiteljstvo sumnja da je 53-godišnji okrivljenik 6. ožujka na području Nedelišća, u cilju da usmrti blisku osobu, uključenom motornom pilom zamahnuo prema njegovoj glavi i tijelu.

Napadnuti je, dodaju, podignuo ruku ispred glave kako bi se obranio pa je okrivljenik pilom zahvatio njegovu šaku nanijevši mu tešku ozljedu.

Okrivljenik u svojoj daljnjoj namjeri nije uspio, jer se žrtva uspjela obraniti, izvijestilo je državno odvjetništvo koje je za 53-godišnjaka zatražilo istražni zatvor kako na slobodi ne bi utjecao na svjedoke ili ponovio nedjelo.

