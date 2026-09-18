U Međimurju proglašena prirodna nepogoda zbog suše

Međimurski župan Matija Posavec proglasio je prirodnu nepogodu zbog suše za područje tri grada i 19 općina, izvijestili su u petak iz Međimurske županije te naveli da se štete na poljoprivrednim površinama prema dosadašnjim procjenama kreću od 30 do više od 80 posto.

Odluku o proglašenju prirodne nepogode Posavec je donio u četvrtak, 17. rujna, a odnosi se na gradove Čakovec, Mursko Središće i Prelog te općine Belica, Dekanovec, Domašinec, Donja Dubrava, Donji Kraljevec, Donji Vidovec, Goričan, Gornji Mihaljevec, Kotoriba, Mala Subotica, Nedelišće, Orehovica, Podturen, Pribislavec, Selnica, Strahoninec, Sveta Marija, Sveti Martin na Muri i Vratišinec.

Suša praćena natprosječno visokim temperaturama u drugoj polovici lipnja te tijekom srpnja i kolovoza prouzročila je značajan gubitak uroda poljoprivrednih kultura. Najveće štete zabilježene su na povrtlarskim i ratarskim kulturama kasnog roda, krmnom bilju te u voćnjacima.

Temperature više od 30 stupnjeva zabilježene su već u lipnju, dok su u više navrata dosezale između 35 i 37 stupnjeva. Dugotrajna vrućina i nedostatak oborina prouzročili su ozbiljan manjak vlage, a procijenjene štete na poljoprivrednim površinama kreću se od 30 do više od 80 posto.

Iz Međimurske županije stoga su pozvali fizičke i pravne osobe koje su pretrpjele štetu da je prijave nadležnim gradskim i općinskim povjerenstvima, i to samo za imovinu koja nije osigurana od suše.

Povjerenstva konačnu procjenu štete moraju prijaviti županijskom povjerenstvu putem Registra štete u roku od 50 dana od proglašenja prirodne nepogode, nakon čega će biti izrađeno zbirno izvješće o šteti za područje Međimurske županije.