U naletu putničkog vlaka u Maloj Subotici poginuo čovjek

Policijska uprava međimurska zaprimila je telefonsku dojavu prometnice Željezničkog kolodvora Mala Subotica u subotu u 6:26 sati. Strojovođa vlaka koji je prometovao u smjeru Donjeg Kraljevca, u blizini spomenutog kolodvora, pronašao je mrtvog muškarca koji je najvjerojatnije stradao od naleta vlaka, piše međimurska policija.





Dosad provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrdili su da je u subotu oko 22 sata u Maloj Subotici putnički vlak, koji je prometovao na relaciji Kotoriba - Varaždin, naletio na nepoznatog muškarca. Uslijed zadobivenih ozljeda muškarac je preminuo na mjestu događaja.

U koordinaciji s nadležnim državnim odvjetništvom nastavlja se kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti ovoga događaja te identitet stradalog muškarca.