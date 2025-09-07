Obavijesti

TRAGEDIJA U MEĐIMURJU

U naletu putničkog vlaka u Maloj Subotici poginuo čovjek

U naletu putničkog vlaka u Maloj Subotici poginuo čovjek
U koordinaciji s nadležnim državnim odvjetništvom nastavlja se kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti ovoga događaja te identitet stradalog muškarca

Policijska uprava međimurska zaprimila je telefonsku dojavu prometnice Željezničkog kolodvora Mala Subotica u subotu u 6:26 sati. Strojovođa vlaka koji je prometovao u smjeru Donjeg Kraljevca, u blizini spomenutog kolodvora, pronašao je mrtvog muškarca koji je najvjerojatnije stradao od naleta vlaka, piše međimurska policija.

Dosad provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrdili su da je u subotu oko 22 sata u Maloj Subotici putnički vlak, koji je prometovao na relaciji Kotoriba - Varaždin, naletio na nepoznatog muškarca. Uslijed zadobivenih ozljeda muškarac je preminuo na mjestu događaja.

U koordinaciji s nadležnim državnim odvjetništvom nastavlja se kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti ovoga događaja te identitet stradalog muškarca.

