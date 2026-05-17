Obavijesti

News

Komentari 0
NOVA STRADANJA

U napadima na Gazu pet mrtvih

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
U napadima na Gazu pet mrtvih
Foto: Profimedia

U tjednima nakon prekida zajedničkog bombardiranja Irana sa SAD-om, Izrael je pojačao svoje napade na Gazu, gdje Hamas i dalje djeluje, unatoč tome što izraelska vojska i dalje kontrolira više od polovine teritorija

U izraelskim napadima ubijeno je najmanje petero Palestinaca u Pojasu Gaze u nedjelju, rekli su zdravstveni dužnosnici, dok posustaju nastojanja za postizanje primirja kojim bi se okončale borbe između Izraela i Hamasa.

U tjednima nakon prekida zajedničkog bombardiranja Irana sa SAD-om, Izrael je pojačao svoje napade na Gazu, gdje Hamas i dalje djeluje, unatoč tome što izraelska vojska i dalje kontrolira više od polovine teritorija.

Zdravstveni radnici kažu da je u izraelskom napadu ubijen jedan Palestinac u blizini policijske postaje i drugi u šatorskom naselju u Han Junisu na jugu Pojasa Gaze. Izraelska vojska kaže da je ubila militanta koji je predstavljao neposrednu prijetnju snagama na tom području.

Odvojeno, zdravstveni radnici rekli su da je u drugom izraelskom zračnom napadu ubijeno barem troje ljudi u javnoj kuhinji blizu bolnice Al-Aksa u Deir Al-Balahu na području središnje Gaze. Izraelska vojska nije odmah komentirala taj incident.

Izraelska vojska kaže da je Iz al-Din al-Hadad, čelnik oružanog krila Hamasa u Gazi, ubijen u preciznom napadu na grad Gazu u petak.

ŽESTOKI UDAR Izrael u Gazi izveo napad na šefa oružanog krila Hamasa
Izrael u Gazi izveo napad na šefa oružanog krila Hamasa

Hamas je potvrdio Hadadovu smrt, no nije zaprijetio osvetom.

Izraelska vojska također je ubila Bahu Barouda, zapovjednika Sjedišta Hamasovih operacija, u zračnom napadu u subotu, optuživši ga da je planirao nekoliko napada na vojsku i izraelske civile proteklih tjedana.

Vojska je izjavila da je Baroud predstavljao neposrednu prijetnju i da je bio meta preciznog napada, dodajući da su prethodno poduzete mjere za smanjenje štete među civilima, uključujući upotrebu preciznog streljiva i zračni nadzor.

Zdravstveni dužnosnici Gaze rekli su da je Baroud zajedno s još jednom osobom ubijen u zračnom napadu, koji je ciljao njihov automobil u gradu Gazi.

Neizravni pregovori između Izraela i Hamasa o unapređenju poslijeratnog plana američkog predsjednika Donalda, Trumpa, kojim bi se trebalo okončati više od dvije godine borbi, razoružati Hamas, a izraelska vojska se povući iz Gaze, i dalje su u zastoju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Policija blokirala ulaz u Drniš, otkazali nastavu i vrtiće sutra. Oglasio se i ravnatelj policije
UBOJSTVO U DRNIŠU

Policija blokirala ulaz u Drniš, otkazali nastavu i vrtiće sutra. Oglasio se i ravnatelj policije

POTRAGA ZA UBOJICOM U DRNIŠU U tijeku je kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdili svi detalji i okolnosti događaja. Na terenu je veliki broj policijskih službenika...
TKO JE KRISTIJAN ALEKSIĆ Bio je poklonik kulta smrti: 'Datum ubojstva sam urezao u dimnjak'
OVO JE UBOJICA IZ DRNIŠA

TKO JE KRISTIJAN ALEKSIĆ Bio je poklonik kulta smrti: 'Datum ubojstva sam urezao u dimnjak'

Ubojica dostavljača još 1994. počinio je jedan od najstravičnijih zločina u Hrvatskoj, kada je izbo Marijanu Sučević. Uhvatili su ga tek nakon sedam godina, uz pomoć FBI-jevih forenzičara. Na sudu je iznio šokantne detalje
FOTO MJESTO STRAVE Ovdje je muškarac ubio dostavljača (19). 'Bojali su se ići na tu adresu!'
DRNIŠ U SUZAMA

FOTO MJESTO STRAVE Ovdje je muškarac ubio dostavljača (19). 'Bojali su se ići na tu adresu!'

Policija, koju predvode pripadnici Specijalne policije, cijelu noć i jutro, pokušava ući u trag Kristijanu Aleksiću (50) iz Drniša, kojega traže zbog ubojstva dostavljača pizze (19) u kojega je Aleksić u subotu oko 23 sata na terasi obiteljske kuće ispalio više hitaca iz vatrenog oružja, piše Slobodna Dalmacija

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026