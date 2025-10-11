Obavijesti

SAČUVAJTE ŽIVCE

U nedjelju kaos u centru Zagreba! Evo koje su ulice zatvorene zbog maratona

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: 4 min
Zagreb: Počeli radovi na rekonstrukciji oba tramvajska kolosijeka u Ulici kneza Branimira | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Grad Zagreb je dao prometnu suglasnost za privremeno zatvaranje prometa, 12. listopada 2025. godine od 8:30 do 14:30...

Ove nedjelje velik dio metropole ponovno postaje staza Zagrebačkog maratona. Održava se 33. put  i podrazumijeva opsežnu prometnu regulaciju za osobna vozila, javni prijevoz, ali i upute za neke javne garaže. 

Grad Zagreb je dao prometnu suglasnost za privremeno zatvaranje prometa, 12. listopada 2025. godine od 8:30 do 14:30:

Od 8:30 do 10:40 sati: Trg bana Josipa Jelačića – Jurišićeva ulica – Draškovićeva ulica – Vlaška – Šoštarićeva ulica– Trg Josipa Langa – Ribnjak – Medveščak – Gupčeva zvijezda – Ksaverska cesta do Gračanske ceste – Gupčeva zvijezda – Medveščak – Ribnjak – Trg J. Langa – Šoštarićevaulica- raskrižje Draškovićeve i Vlaške

Od 8:30 do 10:40 sati: Vlaška – Trg Eugena Kvaternika – Maksimirska cesta do k.br. 150 okret i povratak istom trasom do Sermageove

Od 8:30 do 14:30 na lokacijama: Maksimirska – Jordanovac - J. Sermagea – D. Rakovca – Martićeva – T. Smičiklasa – I. Đorđića – Palmotićeva – M. Amruša – Trg N.Š. Zrinskog – N. Tesle – Masarykova – Trg Republike Hrvatske – Prilaz G. Deželića – Republike Austrije – G. Mainza – Prilaz baruna Filipovića – J. Vukovića – Ilica – Trg bana J. Jelačića – Jurišićeva – Draškovićeva – Vlaška – Trg E. Kvaternika – Maksimirska do ul Jordanovac ( 2 kruga)

Od 8:30 do 14:30 - zatvoren promet preko Trga bana J. Jelačića

GARAŽE:

Od 7:30 sati do 14:30 sati očekuje se otežan pristup i izlazak vozilima iz javnih garaža Gorica, Langov trg i Tuškanac. Iz Zagrebačkog holdinga mole građane za strpljenje, a ako žele izbjeći otežan izlazak iz garaže, preporučuju izmještanje parkiranog vozila u navedenim javnim garažama najkasnije do nedjelje u 7,30 sati. 

JAVNI PRIJEVOZ:

U nedjelju, 12. listopada, od 7.30 do 15 sati, sve tramvajske linije, osim linija 9 i 15, vozit će izmijenjenim trasama, javlja ZET, dok linija 13 neće biti u prometu sve do završetka maratona.

Linija 2: Zapadni kolodvor - Vodnikova - Glavni kolodvor - Držićeva - Savišće

Linija 4: Savski most - Savska - Vodnikova - Glavni kolodvor - Ulica kneza Mislava - Borongaj

Linija 5: Prečko - Savska - Ulica grada Vukovara - Žitnjak

Linija 6: Zapadni kolodvor - Vodnikova - Glavni kolodvor - Držićeva - Sopot

Linija 7: Savski most - Zapruđe - Autobusni kolodvor - Branimirova - Trg žrtava fašizma

Linija 11: Zapadni kolodvor - Vodnikova - Glavni kolodvor - Ulica kneza Mislava - Borongaj

Linija 12: Ljubljanica - Ulica grada Vukovara - Heinzelova

Linija 14: Trg žrtava fašizma - Glavni kolodvor - Savska - Velesajam - Zapruđe

Linija 17: Prečko - Savska - Vodnikova - Glavni kolodvor - Ulica kneza Mislava - Borongaj

Bit će uspostavljene tri izvanredne autobusne linije koje će, umjesto tramvaja, voziti na prohodnom dijelu trasa. Izvanredne autobusne linije prometovat će na relacijama Dubrava - Borongaj koja će biti u prometu od 8 do 14:30, linija Črnomerec - Magazinska prometovat će od 8_15 do 14:30, a linija Kaptol - Mihaljevac bit će u prometu od 10 do 14:30.

Izvanredna autobusna linija Dubrava - Borongaj će polaziti s izlaznog perona (zapadno od otpremničkog bloka), a s terminala Borongaj s privremenog stajališta ispred linije 231 te će prometovati trasom:

Dubrava - Mandlova - Branimirova - Krešićeva - Borongaj

Borongaj - Ulica Divka Budaka - Branimirova - Mandlova - Dubrava

Izvanredna autobusna linija Črnomerec - Magazinska polazit će sa Črnomerca s istočnog izlaznog perona (objekt ZET-a), a s Magazinske ulice sa stajališta linije 118 te će prometovati trasom:

Črnomerec - Ilica - Zagrebačka - Prilaz baruna Filipovića - Selska - Zagorska - Magazinska - Nova cesta - Žajina - Adžijina - Magazinska

Magazinska - Zagorska - Selska - Ilica - Črnomerec.

Linija će koristiti sva autobusna stajališta i tramvajsko stajalište Sveti duh na Ilici, u smjeru Črnomerca.

Izvanredna autobusna linija Kaptol - Mihaljevac prometovat će u oba smjera trasom:

Kaptol - Zvonarnička - Degenova - Ulica Medveščak - Ksaverska - Mihaljevac.

Za vrijeme ove posebne regulacije prometa, između Dubrave i Dupca prometovat će tramvaji, a okretat će se u spremištu Dubrava.

Linija 106 (Kaptol - Mirogoj - Krematorij) neće prometovati od 8.30 do 10:30.

Autobusne linije 139 (Reljkovićeva - Jelenovac - Reljkovićeva) i 141 (Reljkovićeva - Vinogradi - Reljkovićeva) će od 8:30 do 14:30 prometovati s Jelenovca i Vinograda skraćeno do i od rotora ispred Vinogradske bolnice, gdje će se okretati te će na stajalištu Vinogradska 26 (između dva kioska) biti omogućen izlazak i ulazak putnika.

Linija 146 (Reljkovićeva - Malešnica - Jankomir) prometovat će od 8:30 do 14:30 sati skraćeno na relaciji Črnomerec - Malešnica - Jankomir. Autobusi će s terminala Črnomerec polaziti sa stajališta na Ilici, uz tramvajski terminal. Umjesto stajališta Prilaz baruna Filipovića, autobus će koristiti stajalište Selska na Selskoj cesti, u smjeru Črnomerca.

Linija 148 (Reljkovićeva - Hercegovačka - Bosanska - Reljkovićeva) neće prometovati od 8:30 do 14:30 sati.

Autobusna linija 201 (Kaptol - Kvaternikov trg) od 8.30 do 10 sati prometovat će od kružnog toka Bijenička/Grškovićeva redovnom trasom do kružnog raskrižja Srebrnjak/Petrova. Od 10 do 14.30 sati linija će prometovati od Kaptola do kružnog raskrižja Srebrnjak/Petrova. Polasci sa stajališta Srebrnjak 10 bit će ostvarivani pet minuta kasnije u odnosu na polaske s Kvaternikova trga.

Linije 202 (Kvaternikov trg - Kozjak) i 207 (Kvaternikov trg - Rim - Kvaternikov trg) od 8:30 do 14:30 prometovat će skraćeno do rotora Petrova/Srebrnjak. U smjeru Kozjaka autobusi će polaziti sa stajališta Petrova, a u smjeru Rima autobusi će polaziti sa stajališta Srebrnjak 10. Autobusi će polaziti pet minuta kasnije u odnosu na vremena polazaka s Kvaternikova trga.

Autobusne linije 203 (Svetice - Vinec - Krematorij - Kaptol) i 226 (Kaptol - Remete - Svetice) će od 8:30 do 10:40 prometovati skraćeno djelomično izmijenjenim trasama. Od 8:30 do 10 sati linije neće prometovati do Kaptola i Svetica nego skraćenom trasom od kružnog raskrižja Bijenička/Grškovićeva - dalje redovnom trasom do Bukovačke ceste - (desno) Petrova ulica - (lijevo) Čikoševa ulica - (lijevo) Ulica Klementa Crnčića - Bukovačka 11 (taxi stajalište). 

Od 10 do 10:40, linije 203 i 226 će prometovati na trasom: Kaptol - redovnom trasom do Bukovačke ceste - (desno) Petrova ulica - (lijevo) Čikoševa ulica - (lijevo) Ulica Klementa Crnčića - Bukovačka 11 (taxi stajalište). Autobusi će s privremenih polaznih stajališta na Bukovačkoj i Bijeničkoj cesti polaziti odmah po dolasku, bez zadržavanja.

Linija 204 (Kvaternikov trg - Horvatovac - Voćarska - Kvaternikov trg) prometovat će od Horvatovca do rotora Petrova/Srebrnjak. U smjeru Kozjaka autobusi će polaziti sa stajališta Petrova i to pet minuta kasnije u odnosu na vremena polazaka s Kvaternikova trga

Linije 227 (Svetice - Gornji Bukovac - Gračansko Dolje) i 228 (Borongaj - Rebro - Borongaj), će od 8:30 do 10:40 prometovati skraćeno u smjeru Svetica, djelomično izmijenjenom trasom:

- u smjeru Svetica i Borongaja redovnom trasom do raskrižja Petrova/Čikoševa - Čikoševa - Crnčićeva . Bukovačka 11 (taxi stajalište).

- u smjeru Rebra i Gračanskog dolja prometovat će redovnom trasom s privremenog stajališta Bukovačka 11 (taxi stajalište), a polaske će ostvarivati odmah po dolasku, bez zadržavanja.

Električna mini vozila "Fulir" neće prometovati od 8 do 15 sati.

