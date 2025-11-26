U nedjelju u podne kreće Marš protiv fašizma u četiri hrvatska grada: 'Ne želimo više šutjeti'

Dana 30. studenog, točno u podne, Inicijativa "Ujedinjeni protiv fašizma" organizira Marš u Zagrebu, Zadru, Rijeci i Puli. Okupljaju brojne građanke i građane, inicijative, kolektive i udruge, a tvrde da je Inicijativa nastala kao odgovor na sveprisutno nasilje, strah, prijetnje i zabrane u hrvatskom društvu.

- Ne želimo više šutjeti dok se mržnja normalizira, dok se povijest prekraja, a nasilje postaje svakodnevica. Ne pristajemo na društvo u kojem je sloboda luksuz, solidarnost meta, a fašizam "mišljenje", "provokacija" ili "mladenački bunt". Jer nije. Nije normalno da se tjeraju novosadska djeca iz Splita, nije normalno urlati „Za dom spremni“ u centru Zagreba, nije normalno bojati se organizirati festival u Benkovcu i Šibeniku. Nije i ne smije biti normalno da se pljuje i tuče migrantske radnike samo jer su druge boje kože i pokušavaju preživjeti radeći, kao i svi mi. Fašizam danas u Hrvatskoj živi kroz prijetnje, zabrane, batine, govor mržnje, brisanje drugih i drugačijih, kroz napade na kulturne prostore, novinarke, LGBTIQ+ osobe, žene, radnike i radnice, migrante i nacionalne manjine. Živi kroz šutnju institucija i relativizaciju zločina - poručuju organizatori, prenosi Slobodna Dalmacija.

Zato izlaze na ulice te odbijaju ostati "tiha većina" uz poruku da će nasilju, strahu i zabrana kazati glasno "Ne".

- U nedjelju, 30.11. točno u podne okupljamo se u četiri grada: u Zagrebu na Glavnom kolodvoru, u Rijeci na Jadranskom trgu, u Zadru na dalmatinskom maršu na Obali kneza Branimira i u Puli ispred Društvenog centra Rojc. Ovo nije trenutak za neutralnost. Šutnjom klizimo u mrak, a mi biramo otpor. Ne postoji nešto između nasilja i nenasilja, između fašizma i antifašizma. Pozivamo sve građanke i građane kojima je dosta mraka da dođu na marševe - tvrde organizatori.

Poručuju da nakon zabraniteljskog ljeta, napetosti, nasilje i strah nisu se smanjili, naprotiv postali su nova realnost.

- Zato smo odlučili okupiti široku, solidarnu frontu koja će jasnom i vidljivom akcijom pokazati da ne pristajemo na šutnju, normalizaciju mržnje i povijesni revizionizam - zaključuju.