U Njemačkoj postignut dogovor oko vojnog roka: Potpora 2.600 eura i polaganje vozačkog ispita

Njemačka vlada postigla je dogovor oko budućeg koncepta vojne službe koji bi sadržavao obavezni pregled novaka, ali bi samo služenje roka ostalo na dobrovoljnoj bazi, priopćila je njemačka vlada u četvrtak.

"Ovo je odlučujući korak ka povećanju obrambene spremnosti Njemačke", priopćila je njemačka vlada.

Novi koncept predviđa obavezno obuhvaćanje svih 18-godišnjih mladića u vojne registre.

Prema zakonu o vojnoj službi, koji bi trebao stupiti na snagu početkom sljedeće godine, mladići bi s napunjenih 18 godina ispunjavali upitnik o motivaciji te prolazili liječnički pregled. Ovaj postupak bi bio obavezan samo za mladiće.

Sljedeće godine bi na obavezni pregled trebali biti pozvani svi mladići rođeni 2008. Djevojke također mogu pristupiti evidenciji, ali za razliku od mladića na dobrovoljnoj bazi.

Kako bi što više sposobnih novaka pridobili na dobrovoljno služenja vojnog roka, predviđena je mjesečna financijska potpora od 2600 eura bruto kao i djelomična subvencija polaganja vozačkog ispita.

Ako se na dobrovoljnoj bazi ne pronađe dovoljno ročnika, Bundestag može odlučiti o uvođenje vojne obveze po potrebi. U tom slučaju bi po principu slučajnog odabira bilo odlučivano tko mora na služenje vojnog roka.

Cilj novog zakona je povećanje broja aktivnih vojnika sa sadašnjih 183 na 255 do 270 tisuća.

Njemačka je još 2011. ukinula obvezu služenja vojnog roka, ali se zbog napada Rusije na Ukrajinu i novonastale sigurnosne situacije pokazala potreba za dodatnim mjerama kako bi se povećao aktivni saziv Bundeswehra.

Unutar vladajuće demokršćansko-socijaldemokratske koalicije kancelara Friedricha Merza je posebno bila sporna odluka o tome po kojim principima odlučiti o tome tko je obavezan služiti vojni rok u slučaju nedovoljnog broja dobrovoljaca.

"Siguran sam da ćemo ostvariti dovoljan broj vojnika i na dobrovoljnoj bazi", rekao je nakon sastanka zastupničkih klubova Unije CDU/CSU i Socijaldemokratske stranke Njemačke (SPD), predsjednik SPD-ovog kluba Matthias Miersch.