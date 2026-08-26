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HAMBURG

U Njemačkoj tri sata visjeli na vrtuljku prije nego su ih spasili

Piše HINA,
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U Njemačkoj tri sata visjeli na vrtuljku prije nego su ih spasili
Foto: Profimedia
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Ubrzo nakon ponoći, vrtuljak je ponovno pokrenut, a putnici su uspjeli izaći neozlijeđeni i bez pomoći vatrogasaca, rekao je glasnogovornik policije

Dvadeset tri osobe visjele su u utorak navečer tri sata na zaglavljenom vrtuljku s lancima prije nego što su spašene, piše njemačka novinska agencija dpa.

Vožnja na vrtuljku u hamburškom Sommerdomu zaustavljena je kasno u utorak navečer zbog tehničkog kvara i uslijedila je velika operacija policije i vatrogasaca dok su se ulagali napori da se ljudi spuste na tlo i spriječi panika među zarobljenima.

Prema pisanju lista Bild, putnici su ostali zaglavljeni oko 30 metara iznad tla.

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Ubrzo nakon ponoći, vrtuljak je ponovno pokrenut, a putnici su uspjeli izaći neozlijeđeni i bez pomoći vatrogasaca, rekao je glasnogovornik policije.

Njemačka organizacija za tehnički pregled TÜV među onima je za koje se očekuje da će istražiti uzrok incidenta.

Vrtuljak s lancima dio je hamburškog sajma Sommerdom, koji traje do nedjelje. Ove godine događaj se prvi put održava pet tjedana, u odnosu na prethodna četiri.

Više od 1,3 milijuna ljudi prisustvovalo je prošlogodišnjem Sommerdomu, prema riječima organizatora.

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