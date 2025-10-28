U Novom Mestu traže pravdu za ubijenog Aleša: 'Najvažnije je da se svi sad pokušaju smiriti'

Nasilna smrt Aleša Šutara, omiljenog ugostitelja i oca dvoje djece, potresla je ne samo mještane Novoga Mesta i Slovenije, nego i cijelu regiju. Jučer u 17 sati mještani Novoga Mesta izašli su na prosvjedni skup, dok je općinsko vijeće imalo hitnu sjednicu o sigurnosnoj situaciji, odgovornosti institucija i mjerama koje bi mogle spriječiti slične događaje.

POGLEDAJTE GALERIJU:

- Nasilje ne smije rađati novo nasilje, ali ravnodušnost više ne smije biti odgovor - apeliraju organizatori skupa. Pozivaju na mir, pravdu i odgovornost, ali i na kraj neučinkovitosti sustava.

Podsjetimo, Aleš je tragično izgubio život u subotu, 25. listopada oko dva sata nakon što je otišao pomoći sinu kojega je u noćnom klubu LokalPatriot u Rozmanovoj ulici u Novome Mestu maltretirala skupina nasilnih Roma.

Slovenska policija uhitila je Sabrijana Jurkovića (21) i prijavila ga zbog nanošenje osobito teške tjelesne ozljede čija je posljedica smrt.

Foto: BORUT ŽIVULOVIĆ/F.A. BOBO

Novinari 24sata bili su na mjestu događaja te su u Novome Mestu razgovarali s njegovim dugogodišnjim poslodavcem i prijateljem Primožom Polakom.

- Sve najgore što se moglo dogoditi, dogodilo se. Nažalost, čovjeka više nema. Ništa ga ne može vratiti. Puno je emocija, puno boli. Sad je najvažnije da se svi u gradu pokušaju smiriti. Da ne dođe do stvarnih sukoba, ali i da se ipak nešto poduzme - rekao nam je Polak.