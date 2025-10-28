Obavijesti

News

Komentari 2
TRAGEDIJA POTRESLA SLOVENIJU

U Novom Mestu traže pravdu za ubijenog Aleša: 'Najvažnije je da se svi sad pokušaju smiriti'

Piše Helena Tkalčević,
Čitanje članka: 2 min
U Novom Mestu traže pravdu za ubijenog Aleša: 'Najvažnije je da se svi sad pokušaju smiriti'
Foto: BORUT ŽIVULOVIĆ/F.A. BOBO

Nasilje ne smije rađati novo nasilje, ali ravnodušnost više ne smije biti odgovor, apeliraju organizatori skupa

Nasilna smrt Aleša Šutara, omiljenog ugostitelja i oca dvoje djece, potresla je ne samo mještane Novoga Mesta i Slovenije, nego i cijelu regiju. Jučer u 17 sati mještani Novoga Mesta izašli su na prosvjedni skup, dok je općinsko vijeće imalo hitnu sjednicu o sigurnosnoj situaciji, odgovornosti institucija i mjerama koje bi mogle spriječiti slične događaje.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Novo Mesto: Na mjestu ubojstva građani pale lampione i lampaše Novo Mesto: Na mjestu ubojstva građani pale lampione i lampaše Novo Mesto: Na mjestu ubojstva građani pale lampione i lampaše
17
Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Nasilje ne smije rađati novo nasilje, ali ravnodušnost više ne smije biti odgovor - apeliraju organizatori skupa. Pozivaju na mir, pravdu i odgovornost, ali i na kraj neučinkovitosti sustava.

Podsjetimo, Aleš je tragično izgubio život u subotu, 25. listopada oko dva sata nakon što je otišao pomoći sinu kojega je u noćnom klubu LokalPatriot u Rozmanovoj ulici u Novome Mestu maltretirala skupina nasilnih Roma.

'SVI SU U STRAHU' Prijatelj ubijenog Slovenca: 'Bijesan sam zbog toga što svi šute, a sigurnosti nema...'
Prijatelj ubijenog Slovenca: 'Bijesan sam zbog toga što svi šute, a sigurnosti nema...'

Slovenska policija uhitila je Sabrijana Jurkovića (21) i prijavila ga zbog nanošenje osobito teške tjelesne ozljede čija je posljedica smrt.

Foto: BORUT ŽIVULOVIĆ/F.A. BOBO

Novinari 24sata bili su na mjestu događaja te su u Novome Mestu razgovarali s njegovim dugogodišnjim poslodavcem i prijateljem Primožom Polakom.

ODREĐEN MU PRITVOR Ovo je napadač iz Novog Mesta, sudac: Nije priznao krivnju!
Ovo je napadač iz Novog Mesta, sudac: Nije priznao krivnju!

- Sve najgore što se moglo dogoditi, dogodilo se. Nažalost, čovjeka više nema. Ništa ga ne može vratiti. Puno je emocija, puno boli. Sad je najvažnije da se svi u gradu pokušaju smiriti. Da ne dođe do stvarnih sukoba, ali i da se ipak nešto poduzme - rekao nam je Polak. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
DOZNAJEMO Dalibor Matanić je pod istragom zbog bludnih radnji, droge i uznemiravanja
POTVRDIO DORH

DOZNAJEMO Dalibor Matanić je pod istragom zbog bludnih radnji, droge i uznemiravanja

Redatelj je pod istragom zbog tri različita kaznena djela, a HAVC zbog njega uvodi etički kodeks ponašanja na setu kojim se uvjetuje dobivanje javnog novca. Javio se na njihov zadnji natječaj i nije dobio sredstva
Zbog prijetnje najjačeg uragana na svijetu evakuirali zlokobni američki zatvor Guantanamo
URAGAN MELISSA

Zbog prijetnje najjačeg uragana na svijetu evakuirali zlokobni američki zatvor Guantanamo

Uragan Melissa, čudovišna oluja najviše, pete kategorije, polako se približava Jamajci, prijeteći katastrofalnim vjetrovima, poplavama i olujnim udarima.
Oluja stoljeća! Najjači uragan nosi sve pred sobom. Premijer Jamajke: Molim na koljenima!
URAGAN MELISSA

Oluja stoljeća! Najjači uragan nosi sve pred sobom. Premijer Jamajke: Molim na koljenima!

Jamajka se priprema za najjaču oluju na svijetu ove godine, uragan Mellisu koja bi kopno trebala pogoditi rano u utorak. S brzinama vjetra do 282 km/h, Melissa je uragan pete kategorije, maksimalne jačine. I još se pojačava

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025