Nasilje ne smije rađati novo nasilje, ali ravnodušnost više ne smije biti odgovor, apeliraju organizatori skupa
U Novom Mestu traže pravdu za ubijenog Aleša: 'Najvažnije je da se svi sad pokušaju smiriti'
Nasilna smrt Aleša Šutara, omiljenog ugostitelja i oca dvoje djece, potresla je ne samo mještane Novoga Mesta i Slovenije, nego i cijelu regiju. Jučer u 17 sati mještani Novoga Mesta izašli su na prosvjedni skup, dok je općinsko vijeće imalo hitnu sjednicu o sigurnosnoj situaciji, odgovornosti institucija i mjerama koje bi mogle spriječiti slične događaje.
- Nasilje ne smije rađati novo nasilje, ali ravnodušnost više ne smije biti odgovor - apeliraju organizatori skupa. Pozivaju na mir, pravdu i odgovornost, ali i na kraj neučinkovitosti sustava.
Podsjetimo, Aleš je tragično izgubio život u subotu, 25. listopada oko dva sata nakon što je otišao pomoći sinu kojega je u noćnom klubu LokalPatriot u Rozmanovoj ulici u Novome Mestu maltretirala skupina nasilnih Roma.
Slovenska policija uhitila je Sabrijana Jurkovića (21) i prijavila ga zbog nanošenje osobito teške tjelesne ozljede čija je posljedica smrt.
Novinari 24sata bili su na mjestu događaja te su u Novome Mestu razgovarali s njegovim dugogodišnjim poslodavcem i prijateljem Primožom Polakom.
- Sve najgore što se moglo dogoditi, dogodilo se. Nažalost, čovjeka više nema. Ništa ga ne može vratiti. Puno je emocija, puno boli. Sad je najvažnije da se svi u gradu pokušaju smiriti. Da ne dođe do stvarnih sukoba, ali i da se ipak nešto poduzme - rekao nam je Polak.
