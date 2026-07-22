Nevrijeme je zahvatilo područje od središnjeg do južnog dijela zemlje, uzrokujući poplave, zatvaranje cesta i veliku štetu na kućama
U obilnim kišama u Čileu poginulo 13 ljudi, sedam ih je nestalo. Vojska evakuira
Obilne kiše koje su pogodile velik dio Čilea odnijele su 13 života, dok se sedam osoba vodi kao nestalo, izvijestila je u srijedu agencija Reuters.
Nevrijeme je zahvatilo područje od središnjeg do južnog dijela zemlje, uzrokujući poplave, zatvaranje cesta i veliku štetu na kućama.
Prema podacima hitne službe Senapred, 2281 osoba morala je napustiti svoje domove, 81 kuća je uništena, a 2761 teško oštećena. Bez električne energije ostalo je oko 87.000 ljudi.
Vlasti su upozorile da i dalje postoji opasnost od porasta vodostaja rijeka i potoka zbog višednevnih oborina.
Ministar unutarnjih poslova Claudio Alvarado rekao je da vlada planira pokrenuti postupke protiv distributera električne energije zbog kašnjenja u obnovi opskrbe.
Nastava je obustavljena u školama u više općina u četiri regije, a dio rudarskih aktivnosti privremeno je smanjen zbog loših vremenskih uvjeta.
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