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VELIKA POPLAVA

U obilnim kišama u Čileu poginulo 13 ljudi, sedam ih je nestalo. Vojska evakuira

Piše HINA,
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U obilnim kišama u Čileu poginulo 13 ljudi, sedam ih je nestalo. Vojska evakuira
Foto: Jorge Vega
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Nevrijeme je zahvatilo područje od središnjeg do južnog dijela zemlje, uzrokujući poplave, zatvaranje cesta i veliku štetu na kućama

Obilne kiše koje su pogodile velik dio Čilea odnijele su 13 života, dok se sedam osoba vodi kao nestalo, izvijestila je u srijedu agencija Reuters. 

Nevrijeme je zahvatilo područje od središnjeg do južnog dijela zemlje, uzrokujući poplave, zatvaranje cesta i veliku štetu na kućama.

Prema podacima hitne službe Senapred, 2281 osoba morala je napustiti svoje domove, 81 kuća je uništena, a 2761 teško oštećena. Bez električne energije ostalo je oko 87.000 ljudi.

Vlasti su upozorile da i dalje postoji opasnost od porasta vodostaja rijeka i potoka zbog višednevnih oborina.

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Ministar unutarnjih poslova Claudio Alvarado rekao je da vlada planira pokrenuti postupke protiv distributera električne energije zbog kašnjenja u obnovi opskrbe.

Nastava je obustavljena u školama u više općina u četiri regije, a dio rudarskih aktivnosti privremeno je smanjen zbog loših vremenskih uvjeta.

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