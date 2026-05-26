U osam ujutro već 27 stupnjeva: Evo kakve su temperature jutros diljem Hrvatske

Na Malom Lošinju - Ćunski izmjereno je 26. 8 °C, približno toliko na Mljetu (26. 6) i u Senju (26. 5), te u Šibeniku i Puli - aerodrom (po 26 °C)

Toplo je bilo i u Zagrebu, gdje je na mjernoj postaji Maksimir u sedam sati izmjereno 20. 1 °C, a sat kasnije čak 25. 2 °C

Bitno svježije jutro imali su Crni Lug u NP Risnjak, Ličko Lešće i Otočac gdje je u sedam sati izmjereno 10. 2, odnosno 12. 5, odnosno 12. 7 °C.

Foto: DHMZ

Na Zavižanu je izmjereno 13. 2 °C, u Bednji 14. 1, a u Gospiću 14. 2 °C, pokazuju podaci Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

U utorak će u Hrvatskoj biti sunčano i vruće, najviša temperatura zraka uglavnom između 29 i 32 °C, prognoza je Zavoda.