OD 1. STUDENOG

U Osječko-baranjskoj županiji poskupljuju domovi za starije

U Osječko-baranjskoj županiji poskupljuju domovi za starije
Za korisnike prvog stupnja usluge cijena jednokrevetne soba s balkonom sa 475 eura također raste na 642 eura, dvokrevetna soba s balkonom koja je iznosila 550 eura iznosit će 743 eura

Zbog poslovanja opterećenog rastom cijena Upravno vijeće osječkog Doma za starije i nemoćne osobe donijelo je odluku o povećanju cijena smještaja, a iste odluke donijela su i upravna tijela domova u Đakovu i Belom Manastiru, čiji je osnivač Osječko-baranjska županija. U županiji ističu kako je odluka o poskupljenju, koja stupa na snagu od 1. studenog, bila nužna jer je poslovanje doma opterećeno rastom cijena energenata, higijenskih potrepština i prehrambenih proizvoda. Stoga je, napominju, Osječko-baranjska županija odobrila dodatnu subvenciju u iznosu od 1,3 milijuna eura za 2025. godinu kao interventna sredstva za redovan rad.

Navode kako cijene smještaja ovise o kategoriji, potrebnim uslugama i drugim kriterijima, pa će cijena smještaja u jednokrevetnoj sobi u stacionaru s dosadašnjih 475 eura porasti na 642 eura. Cijena smještaja u dvokrevetnoj sobi, koja je bila 450 eura, iznosit će 563 eura. 

Za korisnike prvog stupnja usluge cijena jednokrevetne soba s balkonom sa 475 eura također raste na 642 eura, dvokrevetna soba s balkonom koja je iznosila 550 eura iznosit će 743 eura, dok će cijene smještaja u apartmanima, ovisno o kategoriji i broju osoba, iznositi od 635 do 905 eura.

Odluke o povećanju cijena donijela su i Upravna vijeća Domova za starije i nemoćne osobe u Belom Manastiru i Đakovu.

U Belom Manastiru cijena smještaja u jednokrevetnoj sobi od 1. studenog kretat će se od 570 do 615 eura, u dvokrevetnoj od 520 do 560 eura, a u trokrevetnoj od 490 do 530 eura, ovisno o kategoriji usluge.

U đakovačkom Domu za starije i nemoćne osobe od 1. studenog cijena smještaja u jednokrevetnoj sobi iznosit će od 624 do 655 eura, u dvokrevetnoj od 599 do 613 eura, smještaj u dvokrevetnom apartmanu koštat će 754 eura, a u jednokrevetnom 821 euro.

U Županijskoj upravi podsjećaju kako na njihovu području trenutno djeluje 39 pružatelja usluga smještaja na 44 lokacije, ukupnog kapaciteta od 1907 ležajeva.

Od toga Osječko-baranjska županija je osnivač tri doma s ukupno 803 mjesta - 356 u Osijeku, 240 u Đakovu i 207 u Belom Manastiru.

