Evo kada stiže nacionalna naknade za starije i koliko će novaca svatko dobiti

Piše HINA,
Zagreb: Usklađivanje od samo 14 eura više na prosječnu mirovinu | Foto: Patrik Macek/PIXSELL -/ ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

S početkom ove godine nacionalna naknada za starije osobe iznosi 160,22 eura, a može ju ostvariti hrvatski državljanin koji je navršio 65 godina života, s prebivalištem u Hrvatskoj u neprekidnom trajanju od 10 godina neposredno prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava

Isplata nacionalne naknade za starije osobe za ožujak korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama počet će u petak 17. travnja, a naknadu će dobiti 19.306 korisnika za što je u državnom proračunu osigurano 3,1 milijuna eura, priopćio je u srijedu HZMO.

Od 19.306 korisnika naknade 80,27 posto su žene, a 19,73 posto muškarci, navodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO). 

Uvjet je i da osoba nije korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu prema propisima o socijalnoj skrbi, da joj nije priznato pravo na uslugu smještaja prema propisima o socijalnoj skrbi, kao i to da nije sklopila ugovor o dosmrtnom uzdržavanju ili ugovor o doživotnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja. 

MINIMALNA MIROVINA Lalovac (SDP): U Hrvatskoj ulaskom u mirovinski sustav postajete socijalni slučaj
Lalovac (SDP): U Hrvatskoj ulaskom u mirovinski sustav postajete socijalni slučaj

Uvjet je i da prihod korisnika nacionalne naknade za starije osobe ili prihod članova njegova kućanstva ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu mjesečno ne prelazi dvostruki iznos nacionalne naknade za starije osobe.

Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe pripada od dana podnošenja zahtjeva, ako su ispunjeni svi uvjeti propisani za stjecanje prava.

Korisniku mirovine pravo pripada od prvoga dana nakon obustave isplate mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja, a korisniku zajamčene minimalne naknade od prvoga dana nakon prestanka prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

Iz HZMO-a napominju da se zahtjev za nacionalnu naknadu može podnijeti bilo kada i to osobno u područnoj ustrojstvenoj jedinici HZMO-a prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva, preporučeno poštom ili elektroničkim putem u sustavu e-Građani.

Potvrđena optužnica protiv Joška Jeličića. Ovo su detalji
AFERA DINAMO 2

Potvrđena optužnica protiv Joška Jeličića. Ovo su detalji

Optužnica, podignuta sredinom veljače, navodi da je Jeličić u travnju 2016. kao svjedok u kaznenom postupku lagao...
UŽIVO 20 brodova prošlo kroz Hormuz. Izrael i Libanon složni: Hezbolah se mora razoružati
IZ MINUTE U MINUTU

UŽIVO 20 brodova prošlo kroz Hormuz. Izrael i Libanon složni: Hezbolah se mora razoružati

Sjedinjene Države postigle su velik napredak u razgovorima s Iranom, rekao je američki potpredsjednik J.D. Vance u ponedjeljak u razgovoru za Fox News. Upitan slijede li novi razgovori, Vance je rekao da je sad lopta na iranskom terenu
SAD protjerao kineski tanker iz Hormuza. Iran: 'Još jedan naš brod je prošao kroz tjesnac'
IZ MINUTE U MINUTU

SAD protjerao kineski tanker iz Hormuza. Iran: 'Još jedan naš brod je prošao kroz tjesnac'

Već punih 46 dana traje rat u Iranu. U Washingtonu je održana prva runda razgovora između Izraela i Libanona, dok SAD istodobno otkriva detalje pomorske blokade Irana, a Teheran poručuje da će je zaobići trgovinom preko svojih granica. Napetosti dodatno rastu nakon što je teretni brod pogođen projektilima u Omanskom zaljevu, Kina zaprijetila protumjerama zbog američkih poteza

