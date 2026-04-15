Evo kada stiže nacionalna naknade za starije i koliko će novaca svatko dobiti

Isplata nacionalne naknade za starije osobe za ožujak korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama počet će u petak 17. travnja, a naknadu će dobiti 19.306 korisnika za što je u državnom proračunu osigurano 3,1 milijuna eura, priopćio je u srijedu HZMO.

Od 19.306 korisnika naknade 80,27 posto su žene, a 19,73 posto muškarci, navodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO).

S početkom ove godine nacionalna naknada za starije osobe iznosi 160,22 eura, a može ju ostvariti hrvatski državljanin koji je navršio 65 godina života, s prebivalištem u Hrvatskoj u neprekidnom trajanju od 10 godina neposredno prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava.

Uvjet je i da osoba nije korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu prema propisima o socijalnoj skrbi, da joj nije priznato pravo na uslugu smještaja prema propisima o socijalnoj skrbi, kao i to da nije sklopila ugovor o dosmrtnom uzdržavanju ili ugovor o doživotnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja.

Uvjet je i da prihod korisnika nacionalne naknade za starije osobe ili prihod članova njegova kućanstva ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu mjesečno ne prelazi dvostruki iznos nacionalne naknade za starije osobe.

Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe pripada od dana podnošenja zahtjeva, ako su ispunjeni svi uvjeti propisani za stjecanje prava.

Korisniku mirovine pravo pripada od prvoga dana nakon obustave isplate mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja, a korisniku zajamčene minimalne naknade od prvoga dana nakon prestanka prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

Iz HZMO-a napominju da se zahtjev za nacionalnu naknadu može podnijeti bilo kada i to osobno u područnoj ustrojstvenoj jedinici HZMO-a prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva, preporučeno poštom ili elektroničkim putem u sustavu e-Građani.