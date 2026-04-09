Obavijesti

News

Komentari 0
NAKON TOLIKO GODINA

U petak presuda Luki Miškulinu u Vinkovcima: Teško ozlijedio mladića, trajno je oslijepio...

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Prema optužnici Miškulina (27) iz Vinkovaca tereti se da je Mikuljanu (29) zadao udarac šakom u lijevu stranu glave poslije čega je on pao i glavom udario u asfalt

Na raspravi u ponovljenom postupku protiv Luke Miškulina, optuženog da je Ivanu Mikuljanu nanio teške tjelesne ozljede zbog kojih je trajno oslijepio, predsjednica sudskog vijeća Ivana Lovrić Vidaček u srijedu je na Općinskom sudu u Vinkovcima najavila da će presuda biti izrečena 10. travnja. Najavu je iznijela nakon čitanja dopunjene optužnice te saslušanja optuženog, svjedoka i nalaza sudskih vještaka.

Prema optužnici Miškulina (27) iz Vinkovaca tereti se da je Mikuljanu (29) zadao udarac šakom u lijevu stranu glave poslije čega je on pao i glavom udario u asfalt. Poslije zadobivenih ozljeda Mikuljan je proveo četiri i pol mjeseca u vinkovačkoj bolnici i u KBC Osijek. Mjesec i pol je proveo u komi, a imao je i četiri teške operacije. Liječnici su mu poslije kazali kako je slučajno ostao živ.

Miškulin je u veljači 2024. godine, na Općinskom sudu u Vukovaru, osuđen na kaznu zatvora u trajanju od pet godina i četiri mjeseca zbog tuče u središtu Vinkovaca koja se dogodila u kolovozu 2018. godine.

Optužen je na kaznu zatvora dužu od pet godina te je odmah prebačen u Zatvor u Osijeku, ali je ubrzo pušten nakon što je Županijski sud u Osijeku ukinuo presudu zbog procesnih razloga. Tom odlukom omogućena mu je obrana sa slobode, a na novom suđenju ga brani poznati zagrebački odvjetnik Branko Šerić.

Na suđenju u Vukovaru preostala trojica optuženih – Domagoj Culej, Gabrijel Čekić i Danijel Hodak, osuđeni su na po šest mjeseci zatvora uz rok kušnje od dvije godine.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026