U petak sunčano, krajem dana ipak mogući kiša i grmljavina

Prema najnovijoj prognozi, većinu zemlje u petak očekuje pretežno sunčano vrijeme, a temperature će se penjati od 26 do čak 31 °C. Jutra će u unutrašnjosti biti svježa s mogućom maglom, dok će danju sunce zagrijati cijelu zemlju.

Ipak, uz dnevni razvoj oblaka, osobito u gorskoj i središnjoj Hrvatskoj, mogući su lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Ovi pljuskovi bit će češći tijekom noći, a poneki mogu zahvatiti i šire gradsko područje Zagreba. Vjetar će tijekom dana biti uglavnom slab, ali prema večeri može povremeno ojačati na sjeveroistočni, dok će na Jadranu u drugom dijelu dana zapuhati sjeverozapadni i jugozapadni vjetar.

U subotu će biti na Jadranu većinom sunčano. U unutrašnjosti jutro pretežno oblačno, ponegdje uz kišu. Od sredine dana smanjenje naoblake. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na Jadranu će umjerena do jaka bura, podno Velebita na udare i olujna, popodne slabiti i okretati na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 13 do 18, na moru između 19 i 23 °C. Najviša dnevna između 25 i 30 °C u gorju malo niža.

