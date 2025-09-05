Obavijesti

News

Komentari 0
PROGNOZA VREMENA

U petak sunčano, krajem dana ipak mogući kiša i grmljavina

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
U petak sunčano, krajem dana ipak mogući kiša i grmljavina
Grmljavina iznad Rijeke | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Ovi pljuskovi bit će češći tijekom noći, a poneki mogu zahvatiti i šire gradsko područje Zagreba. Vjetar će tijekom dana biti uglavnom slab

Prema najnovijoj prognozi, većinu zemlje u petak očekuje pretežno sunčano vrijeme, a temperature će se penjati od 26 do čak 31 °C. Jutra će u unutrašnjosti biti svježa s mogućom maglom, dok će danju sunce zagrijati cijelu zemlju.

Ipak, uz dnevni razvoj oblaka, osobito u gorskoj i središnjoj Hrvatskoj, mogući su lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Ovi pljuskovi bit će češći tijekom noći, a poneki mogu zahvatiti i šire gradsko područje Zagreba. Vjetar će tijekom dana biti uglavnom slab, ali prema večeri može povremeno ojačati na sjeveroistočni, dok će na Jadranu u drugom dijelu dana zapuhati sjeverozapadni i jugozapadni vjetar.

DUGOROČNA PROGNOZA Veselite se snježnim radostima? Evo kakva nas zima čeka, neki bi se mogli jako razočarati...
Veselite se snježnim radostima? Evo kakva nas zima čeka, neki bi se mogli jako razočarati...

U subotu će biti na Jadranu većinom sunčano. U unutrašnjosti jutro pretežno oblačno, ponegdje uz kišu. Od sredine dana smanjenje naoblake. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na Jadranu će umjerena do jaka bura, podno Velebita na udare i olujna, popodne slabiti i okretati na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 13 do 18, na moru između 19 i 23 °C. Najviša dnevna između 25 i 30 °C u gorju malo niža.

OVDJE pogledajte prognozu po gradovima

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Glumio tužnog muža, a bacio je u septičku jamu? 'Pitala sam je zašto ga ne ostavi, nije htjela'
HOROR U TENJI

Glumio tužnog muža, a bacio je u septičku jamu? 'Pitala sam je zašto ga ne ostavi, nije htjela'

R. R. (52) na društvenim mrežama pravio se zabrinut za svoju suprugu, ali policija ga je vrlo brzo stavila u središte istrage
Sutkinja je odbila manevar Banožićeve obrane. Vještak je otkrio: Vozio je oko 100 km/h
BIVŠI MINISTAR U SUDNICI

Sutkinja je odbila manevar Banožićeve obrane. Vještak je otkrio: Vozio je oko 100 km/h

Svjedočila su dva prometna vještaka od kojih je jedan bio na mjestu događaja odmah nakon nesreće, a drugi je vještačenje napravio po dokazima.
Šokantni detalji užasa kod Zadra: Pucao na vlasnika auto salona pred djetetom
SVE ZBOG AUTA

Šokantni detalji užasa kod Zadra: Pucao na vlasnika auto salona pred djetetom

Kako doznajemo s terena, riječ je salonu koji drži automobile koji se iznajmljuju za spotove. U salonu se nalaze automobili u  vrijednosti preko četiri milijuna eura

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025