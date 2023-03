U Petrinji kreće edukacija za programere bespilotnih letjelica

U sportskoj dvorani petrinjske Osnovne škole Mate Lovraka u utorak je predstavljan projekt i edukacija za programere bespilotnih letjelica DRONE-IN, koji je u prvoj fazi namijenjen nezaposlenim osobama u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ante Lončar izrazio je zadovoljstvo pokretanjem edukacije i projekta te je podsjetio na uspjeh slične visokotehnološke gaming edukacije u Novskoj, koju podupire HZZ, također u Sisačko-moslavačkoj županiji, čiji su polaznici danas i poslodavci.

Projekt je predstavljen pred većim brojem pripadnika Oružanih snaga, Civilne zaštite, vatrogasaca te naprednih tehnoloških tvrtaka.

Gradonačelnica Petrinje i saborska zastupnica Magdalena Komes rekla je da je poruka kojom predstavljaju projekt više nego prikladna: "Prilika za 'let života' – od nezaposlene osobe do programera/pilota samo u Petrinji", istaknula je.

Dodala je kako se nada da za polaznike programa to neće biti "samo let, nego i prilika života jer će im se omogućiti da pokrenu i vlastite poslove, tvrtke, nakon završetka programa, i to uz financijsku potporu i stručno vođenje Petrinjske razvojne agencije – PETRA". Komes je istaknula kako bi edukaciju rado imao bilo koji grad u Hrvatskoj, a Petrinja je istinski tehnološki centar u nastajanju, "u što su nakon potresa mogli vjerovali samo najveći optimisti".

Ravnateljica PETRA-e, koja je nositelj projekta, Katarina Ivančić rekla je da "edukacija pruža praktično iskustvo u dizajniranju i programiranju dronova te obuku u najnovijoj tehnologiji i softveru". Istaknula je da će "obuku provoditi iskusni profesionalci, a program će biti dostupan svim nezaposlenim osobama iz cijele Hrvatske".

Voditelj projekta Karlo Dževerlija rekao je kako se radi o iznimnoj prilici za nezaposlene osobe te je pozvao sve da šire informacije o edukaciji kako bi se odabrali najkvalitetniji polaznici. „DRONE-IN za mene nije samo projekt koji je važan zbog naprednih rješenja, zbog umjetne inteligencije, strojnog učenja ili računalnog vida, za mene je DRONE-IN vrlo važan simbol za našu Petrinju. Osim toga, Petrinja očito želi, koliko god je u njenoj moći, utjecati na revitalizaciju svojeg kraja", istaknuo je Dževerlija.

Glavni edukator Jelena Ćosić Lesičar objasnila je da je riječ o šestomjesečnom osposobljavanju za programere bespilotnih letjelica koje se sastoji od više od 1000 sati teorijske i praktične nastave na kojoj će polaznici, uz mentorirani rad, steći znanja i vještine u izradi, programiranju i upravljanju bespilotnim letjelicama.

"Tijekom edukacije polaznici će raditi na razvoju vlastitog proizvoda koji će na kraju osposobljavanja i predstaviti, a nakon završene edukacije bit će osposobljeni za polaganje za udaljenog pilota pri Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo kako bi znanje stečeno kroz edukaciju mogli primjenjivati sukladno regulativama EU", rekla je Ćosić Lesičar.

