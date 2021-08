Bračni par u pedesetim godinama iz Prugovca na širem đurđevačkom području ostao je prije par dana bez nekoliko stotina tisuća kuna koje su držali u kući, izvijestili su iz PU Koprivničko-križevačke.

Kako piše epodravina.hr, bilo je to u noći između 5. i 7. kolovoza, u kući Janice i Ivice M. i dodaju kako je to već druga pljačka u selu, prva je bila prije nekoliko mjeseci kad je kum pokrao kumića za 80 tisuća kuna i novac sad u ratama vraća njegova majka.

Neslužbeno doznajemo kako oštećeni bračni par nije imao psa, a provalnik ili više njih dobro su znali gdje da traže i kako da uđu u kuću jer ni susjedovi psi nisu bili uznemireni. Navodno je bračni par nedavno prodao zemlju i mehanizaciju jer Ivica M. više nije radno sposoban te je zbog zdravstvenih problema u mirovini.

Mještani malog podravskog naselja u pola glasa govore o pljački koja ih je sve sablaznila.

Nije im bilo jasno zašto su silni novac držali u kući i nisu ga pohranili na sigurno.

- Mislim da je u to umiješan netko s kime su kontaktirali. To me podsjeća na prošlogodišnju krađu kad je u Prugovcu pokraden jedan obrtnik, a novac je uzeo njegov rođak koji je radio kod njega. No, obrtnik je bio oprezniji. Kad je posumnjao da ga pomoćnik potkrada, postavio je kameru i uhvatio ga na djelu s većom sumom novca koji je rođak želio prisvojiti. Mislim da je rješenje u samozaštiti, a to preporučuje i policija - kazao nam je sugovornik tražeći da ostane anoniman.