U ponedjeljak mjere o većoj sigurnosti za škole, ravnatelji: To su vatrogasne mjere...

Ravnateljice i ravnatelji hrvatskih škola u ponedjeljak bi trebali saznati smjernice za povećanje sigurnosti školskih zgrada kad se učenici i zaposleni vrate na nastavu u utorak 7. siječnja, najavio je premijer Andrej Plenković poslije sjednice Vlade u petak.

Neke od mjera koje će biti predložene su zaključavanje škola, drugačije sigurnosne mjere, angažiranje zaštitarskih službi na kraće vrijeme, nove, "odgovarajuće" uloge ravnatelja i svih djelatnika škole, sistematizacija kako bi se uvela nova radna mjesta za djelatnike educirane o sigurnosnim i preventivnim mjerama, nabrojio je.

'Mi imamo portira, ali...'

Kako će i što moći biti primijenjeno, tek treba vidjeti. U razgovoru s više ravnatelja zagrebačkih škola saznajemo kako su i ovaj petak imali online sastanak s Povjerenstvom za izradu prijedloga osnovnih sigurnosnih mjera za škole.

- Svi dosadašnji sastanci bili su posvećeni tome kako su pojedine škole dosad riješile pitanje sigurnosti. Povjerenstvo nas je tražilo da dostavimo izvješća o tome. Mi imamo portira, no naša je škola jednosmjenska, pa to nije bio toliki problem, no znam da mnoge škole s dvosmjenskom nastavom ne mogu riješiti to pitanje. Jednostavno im odbijaju zapošljavanja dva portira - kaže nam ravnateljica jedne zagrebačke srednje škole.

Njezin kolega ističe kako je upitno i kako će biti riješeno pitanje zaštitara, te napominje da do tih zapošljavanja na većoj razini vjerojatno neće ni doći. Radi se o vatrogasnim mjerama, da se roditeljima pruži kakav-takav osjećaj sigurnosti nakon strašnog napada na učiteljicu i učenike u OŠ Prečko prošlog petka, kažu nam sugovornici.

'Nije sigurnost u bravama'

Kako ističu, većina škola provodi razne mjere kad je sigurnost u pitanju, no opet se sve svodi na snalažljivost školskih uprava i često nedostatna sredstva. Da ne govorimo o problemima sa zapošljavanjem tehničkog osoblja, spremačica, domara, pa i portira, sa čime se škole muče godinama, unatoč brojnim apelima i upozorenjima.

Sad se najavljuje da će Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih dopustiti nova zapošljavanja, no tek treba vidjeti što će od svega na kraju biti ostvareno. Zaštitari, većina ravnatelja smatra da do njihova angažmana neće ni doći.

- Bojim se da će se sve opet prepustiti školama, bez većeg angažmana osnivača i države. No sigurnost se ionako ne rješava bravama, o tome govorimo već godinama. Treba nam stabilan sustav s dugoročnom strategijom upravljanja, kao i jača potpora. Svi se moramo osjećati sigurno. Obrazovni sustav i škole trebali bi biti prioritet cijelog društva, djeca nam moraju biti na prvome mjestu - poručuje ravnateljica iz Zagreba.