U povodu EU izbora WWF poslao upit strankama o ključnim zelenim izazovima

Svi se oni obvezuju podržati i provoditi Europski zeleni plan.

"Sve se navedene stranke obvezuju kao jedan od svojih političkih prioriteta podržati i provoditi Europski zeleni plan i podržati dodatno i jače zakonodavstvo o klimi i okolišu, no Radnička fronta (RF) naglašava da bez promjene kapitalističkog načina proizvodnje i distribucije dobara nema niti zelene tranzicije", ističe se u priopćenju WWF Adria, regionalnog ureda Svjetske organizacije za zaštitu prirode (WWF).

Na pitanje o prestanku korištenja ugljena, plina i nafte, HDZ navodi kako zagovaraju prestanak korištenja ugljena do 2033. i već provode brojne projekte, a o prestanku korištenja plina smatraju da je potrebno intenzivirati aktivnosti i napore ulaganja u obnovljive izvore energije, ali i prethodno osnažiti gospodarstvo da se potpuno otkloni od naftnih derivata, pa ne navode nikakve rokove.

SDP podržava postavljanje pravno obvezujućih datuma za potpuno ukidanje korištenja ugljena, plina i nafte, ali smatraju da su datumi 2030. (za ugljen), 2035. (za plin) i 2040. (za naftu) prestrogi. RF podržava navedene datume, uz promjenu društveno-ekonomskog modela korištenja tih resursa isključivo za potrebe građana, a ne stvaranje profita.

Možemo! podržava ukidanje fosilnih goriva do 2040., no svjesni su da na periferiji EU postoje značajne prepreke za postizanje tih ciljeva i stava su da je u Hrvatskoj moguće napustiti korištenje ugljena do 2030., ali da je zbog velike ovisnosti o fosilnim gorivima u industriji, grijanju i prometu, teško u potpunosti prijeći na obnovljive izvore energije do 2040.

"Premda sve stranke zagovaraju klimatsku neutralnost EU i potpuni prelazak na alternativna goriva, smatraju da stopostotna klimatska neutralnost nije moguća do 2040., uz iznimku Radničke fronte. Međutim, spremne su podržati zakonske mjere za ukidanje subvencija za fosilna goriva i ekološki štetnih EU i nacionalnih subvencija odnosno njihovo preusmjeravanje na pomoć ugroženim skupinama i ključnim sudionicima zelene tranzicije", kažu u WWF Adriji.

Navode i da se sve navedene stranke obvezuju na reviziju Zajedničke poljoprivredne politike u skladu sa Strategijom Od polja do stola i Europskim zelenim planom te podržavaju postupno ukidanje izravnih plaćanja i preusmjeravanje javnih sredstava EU-a na potporu poljoprivrednicima u prijelazu na održiviji prehrambeni sustav. Sve navedene stranke podržavaju i potpunu provedbu Zajedničke ribarstvene politike kako bi se postigao prijelaz na održivo ribarstvo u EU.