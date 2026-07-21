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INCIDENT U STAROJ JEZGRI GRADA

U Primoštenu nasrnuo na dječja kolica. Policija: 'Uhitili smo ga'

Piše 24sata,
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U Primoštenu nasrnuo na dječja kolica. Policija: 'Uhitili smo ga'
Foto: Općina Primošten
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Općina Primošten objavila je videozapis incidenta iz stare gradske jezgre u kojem je, kako tvrde pozivajući se na navode zabrinutih mještana, sudjelovao Ante Luketa, vlasnik lokalnog ugostiteljskog objekta Rudina

Policija je privela muškarca koji je sudjelovao u incidentu u staroj gradskoj jezgri Primoštena, u kojem je reklamnim panoima udario u dječja kolica ispred ugostiteljskog objekta, potvrđeno je za 24sata iz Policijske uprave šibensko-kninske. Nad njim je u tijeku kriminalističko istraživanje.

- Policijski službenici Policijske uprave šibensko-kninske, odmah po saznanju za navedeni događaj, uhitili su i doveli u službene prostorije policije osumnjičenog muškarca. U tijeku je kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja svih okolnosti navedenog događaja - odgovorili su iz policije.

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Primošten VIDEO
Primošten | Video: Općina Primošten

Podsjetimo, Općina Primošten objavila je videozapis incidenta iz stare gradske jezgre u kojem je, kako tvrde pozivajući se na navode zabrinutih mještana, sudjelovao Ante Luketa, vlasnik lokalnog ugostiteljskog objekta Rudina.

UŽAS VIDEO INCIDENT U PRIMOŠTENU Muškarac nasrnuo na dječja kolica pred gostima restorana
VIDEO INCIDENT U PRIMOŠTENU Muškarac nasrnuo na dječja kolica pred gostima restorana

Prema tvrdnjama mještana, incident je bio usmjeren prema gostima susjednog ugostiteljskog objekta. Na snimci koju je objavila Općina vidi se muškarac koji nosi dvije drvene reklamne konstrukcije s natpisom „Restoran Rudina“. Prolazeći uskom ulicom pred gostima drugog lokala, panoima udara u dječja kolica. Jedan od prisutnih muškaraca potom ustaje i kreće prema njemu, nakon čega se snimka prekida.

Općina osudila incident

Iz Općine Primošten oglasili su se službenim priopćenjem u kojem su oštro osudili incident te pozvali nadležne institucije na hitnu reakciju.

Foto: Općina Primošten

- Najoštrije osuđujemo svaki oblik agresivnog, prijetećeg ili neprimjerenog ponašanja prema gostima ugostiteljskih objekata, osobito kada takvo ponašanje može dovesti do ugrožavanja sigurnosti ljudi. Ako snimka vjerno prikazuje ono što se dogodilo, riječ je o ponašanju koje izaziva ozbiljnu zabrinutost i zahtijeva žurnu provjeru svih okolnosti od strane nadležnih institucija - poručili su iz Općine. Istaknuli su kako svaki događaj koji je mogao dovesti do ugrožavanja sigurnosti ljudi mora biti temeljito ispitan te da je potrebno utvrditi sve okolnosti incidenta.

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Komentari 14
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