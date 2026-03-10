U prva dva dana napada na Iran SAD potrošio 5,6 mlrd. dolara

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa priopćila je da je u prva dva dana napada na Iran potrošila streljivo u vrijednosti od 5,6 milijardi dolara, navodi se u izvješću dostavljenom odborima američkog Kongresa, rekao je u utorak izvor upoznat s informacijama. Članovi Kongresa, koji bi uskoro mogli odlučivati o dodatnom financiranju rata, izrazili su zabrinutost da će sukob iscrpiti američke vojne zalihe u vrijeme kada se obrambena industrija već bori da zadovolji potražnju.

Trump se u petak sastao s čelnicima sedam obrambenih kompanija dok Pentagon radi na obnavljanju zaliha.

Administracija nije dala javnu procjenu troškova sukoba koji je pokrenula 28. veljače zajedno sa saveznikom Izraelom.

Članovi Kongresa tražili su više informacija, uključujući javna svjedočenja dužnosnika o pitanjima poput toga kako bi sukob mogao utjecati na spremnost američke vojske za obranu zemlje.

Nekoliko kongresnih pomoćnika reklo je kako očekuju da će Bijela kuća uskoro podnijeti zahtjev Kongresu za dodatno financiranje rata.

Neki dužnosnici rekli su da bi zahtjev mogao iznositi 50 milijardi dolara, ali drugi su rekli da se ta procjena čini niskom.