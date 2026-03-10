Obavijesti

News

Komentari 0
TRAŽIŠ ĆE NOVA SREDSTVA

U prva dva dana napada na Iran SAD potrošio 5,6 mlrd. dolara

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
U prva dva dana napada na Iran SAD potrošio 5,6 mlrd. dolara
Foto: Stringer

Nekoliko kongresnih pomoćnika reklo je kako očekuju da će Bijela kuća uskoro podnijeti zahtjev Kongresu za dodatno financiranje rata

Admiral

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa priopćila je da je u prva dva dana napada na Iran potrošila streljivo u vrijednosti od 5,6 milijardi dolara, navodi se u izvješću dostavljenom odborima američkog Kongresa, rekao je u utorak izvor upoznat s informacijama. Članovi Kongresa, koji bi uskoro mogli odlučivati o dodatnom financiranju rata, izrazili su zabrinutost da će sukob iscrpiti američke vojne zalihe u vrijeme kada se obrambena industrija već bori da zadovolji potražnju.

Trump se u petak sastao s čelnicima sedam obrambenih kompanija dok Pentagon radi na obnavljanju zaliha.

Administracija nije dala javnu procjenu troškova sukoba koji je pokrenula 28. veljače zajedno sa saveznikom Izraelom.

IMA NEKE UVJETE... Trump ipak voljan razgovarati s Iranom: 'Ne mislim da Mojtaba Hamnei može živjeti u miru...'
Trump ipak voljan razgovarati s Iranom: 'Ne mislim da Mojtaba Hamnei može živjeti u miru...'

Članovi Kongresa tražili su više informacija, uključujući javna svjedočenja dužnosnika o pitanjima poput toga kako bi sukob mogao utjecati na spremnost američke vojske za obranu zemlje.

Nekoliko kongresnih pomoćnika reklo je kako očekuju da će Bijela kuća uskoro podnijeti zahtjev Kongresu za dodatno financiranje rata.

Neki dužnosnici rekli su da bi zahtjev mogao iznositi 50 milijardi dolara, ali drugi su rekli da se ta procjena čini niskom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
MASOVNA ODMAZDA Iran udara po susjedima. Reuters: U tjedan dana poginulo skoro 1300 ljudi
IZ MINUTE U MINUTU

MASOVNA ODMAZDA Iran udara po susjedima. Reuters: U tjedan dana poginulo skoro 1300 ljudi

Izrael i SAD pokrenuli su zajednički napad na Iran 28. veljače i time gurnuli Bliski istok u novi vojni sukob. Rat je ušao u 11. dan...
Sunce je nestalo, otrovne kiše pale na grad. Ljudi nisu mogli disati, pekle su ih oči
EKOLOŠKA KATASTROFA

Sunce je nestalo, otrovne kiše pale na grad. Ljudi nisu mogli disati, pekle su ih oči

Crveni polumjesec upozorio je da otrovne kemikalije u zraku mogu uzrokovati kiselu kišu i oštetiti kožu i pluća, pa su građanima preporučili da ne izlaze odmah nakon kiše i da zaštite hranu koja bi mogla biti izložena
Svjedočili stravičnim ubojstvima u Gospiću: 'Kucala je na prozor, tražila mobitel i zvala u pomoć'
ŠOKANTNA ISPOVIJEST

Svjedočili stravičnim ubojstvima u Gospiću: 'Kucala je na prozor, tražila mobitel i zvala u pomoć'

U dvorištu gdje je policija pronašla tijela ubijenih nalaze se dvije kuće. U jednoj su živjele žrtve, a u drugoj podstanari koji su svjedočili stravičnom dvostrukom ubojstvu. U potpunom su šoku...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026