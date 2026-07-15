U Puli stajao potpuno gol na prozoru svojeg stana. U blizini dječji park: Policija ga prijavila

Policija u Puli provela je kriminalističko istraživanje nad 64-godišnjim hrvatskim državljaninom zbog vrijeđanja ili omalovažavanja moralnih osjećaja građana. Policiji su problem dojavili građani, oni su odmah reagirali...

Utvrđeno je kako je muškarac 9. srpnja tijekom dana stajao gol na prozoru svog stana u Koparskoj ulici, a koji prozor se proteže od poda stana tako da je 64-godišnjak bio u potpunosti izložen pogledima...

- Takvo ponašanje izazvalo je nelagodu prolaznika i ostalih stanara zgrade, pogotovo ako se uzme u obzir da je u blizini park za djecu - navode iz policije.

Radi počinjenja prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, protiv muškarca je pokrenut prekršajni postupak.

