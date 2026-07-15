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OGLASILA SE POLICIJA

Slovenac (47) na Lošinju teško ozlijedio Slovenca (60). Nakon prepirke ga udario u glavu...

Piše 24sata,
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Slovenac (47) na Lošinju teško ozlijedio Slovenca (60). Nakon prepirke ga udario u glavu...
Foto: PU splitsko-dalmatinska
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"Zbog osnovane sumnje u počinjenje navedenog kaznenog djela, 47-godišnjak je završetkom istraživanja kazneno prijavljen mjerodavnom državnom odvjetništvu te predan pritvorskom nadzorniku", pišu iz policije

Slovenac (47) na Lošinju je teško ozlijedio drugog Slovenca (60), objavila je na svojim stranicama Policijska uprava primorsko-goranska...

- Dovršenim kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika Policijske postaje Mali Lošinj s ispostavom Cres nad 47-godišnjim slovenskim državljaninom, utvrđena je osnovana sumnje da je počinio kazneno djelo teške tjelesne ozljede - objavila je policija.

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Riječ je o osobi koju policija sumnjiči da je u subotu, 11. srpnja oko 23 sata, u kampu u Nerezinama nakon narušavanja javnog reda i mira te verbalne prepirke s 60-godišnjim slovenskim državljaninom fizički ga napao i ozlijedio udarivši ga u predjelu lica, odnosno glave.

Oštećeni je od jačine udarca i pao na tlo, a nakon pružene medicinske pomoći mu je dijagnosticirana teška tjelesna ozljeda.
 
"Zbog osnovane sumnje u počinjenje navedenog kaznenog djela, 47-godišnjak je završetkom istraživanja kazneno prijavljen mjerodavnom državnom odvjetništvu te predan pritvorskom nadzorniku", navode iz policije...

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