Slovenac (47) na Lošinju teško ozlijedio Slovenca (60). Nakon prepirke ga udario u glavu...

Slovenac (47) na Lošinju je teško ozlijedio drugog Slovenca (60), objavila je na svojim stranicama Policijska uprava primorsko-goranska...

- Dovršenim kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika Policijske postaje Mali Lošinj s ispostavom Cres nad 47-godišnjim slovenskim državljaninom, utvrđena je osnovana sumnje da je počinio kazneno djelo teške tjelesne ozljede - objavila je policija.

Riječ je o osobi koju policija sumnjiči da je u subotu, 11. srpnja oko 23 sata, u kampu u Nerezinama nakon narušavanja javnog reda i mira te verbalne prepirke s 60-godišnjim slovenskim državljaninom fizički ga napao i ozlijedio udarivši ga u predjelu lica, odnosno glave.

Oštećeni je od jačine udarca i pao na tlo, a nakon pružene medicinske pomoći mu je dijagnosticirana teška tjelesna ozljeda.



"Zbog osnovane sumnje u počinjenje navedenog kaznenog djela, 47-godišnjak je završetkom istraživanja kazneno prijavljen mjerodavnom državnom odvjetništvu te predan pritvorskom nadzorniku", navode iz policije...



