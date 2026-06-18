U Rijeci napao muškarca (54) nožem i palicom: Zadao mu ozljede opasne po život...

Policija je kazneno prijavila i predala pritvorskom nadzorniku 29-godišnjaka, koji je u srijedu ujutro u Rijeci prvo verbalno, a potom teleskopskom palicom i nožem napao i teško ozlijedio 54-godišnjaka, izvijestili su iz PU primorsko-goranske.

Kriminalistička istraga je provedena nad 29-godišnjim hrvatskim državljaninom zbog sumnje da je počinio kazneno djelo ubojstva u pokušaju. Sumnjiči ga se da je u srijedu u ranim jutarnjim satima u Rijeci najprije verbalno napao 54-godišnjeg hrvatskog državljanina, a potom ga i fizički napao, uporabom teleskopske palice i noža, te mu nanio teške tjelesne ozljede.



Ozlijeđenom je pružena liječnička pomoć u Kliničkom bolničkom centru Rijeka gdje je utvrđeno da je zadobio teške tjelesne ozljede opasne po život, naveli su iz policije.