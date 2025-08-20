U rijeci Seini kod Pariza našli su četiri tijela! Uhićen muškarac: 'Osumnjičen za više ubojstava!'

Nakon što su prošli tjedan u Seini u blizini Pariza otkrivena četiri tijela, francuska policija uhitila je u srijedu muškarca zbog sumnje na ubojstvo. Jedan je putnik prošle srijede iz vlaka uočio tijelo koje je plutalo u blizini obale u pariškom predgrađu Choisy-le-Roi i obavijestio policiju.

Istražitelji su potom pronašli četiri tijela koja su očito bila u vodi nekoliko dana. Prema Le Parisienu, žrtve su bili muškarci sjevernoafričkog i afričkog podrijetla.

Istraga je otkrila da je jedan od muškaraca zadavljen, dok je drugi pokazivao znakove nasilnih ozljeda. Zasad nisu dani nikakvi detalji o druge dvije žrtve. Istražitelji još nisu rekli postoji li veza između žrtava.

Uhićeni muškarac osumnjičen je za počinjenje više ubojstava različitim metodama, objavilo je u srijedu državno odvjetništvo.

Vlasti nisu objavile detalje, pozivajući se na tekuću istragu.

Prema listu Le Parisien, osumnjičenik je 24-godišnji muškarac rođen u Alžiru.