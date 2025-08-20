Obavijesti

News

Komentari 0
STRAVA U FRANCUSKOJ

U rijeci Seini kod Pariza našli su četiri tijela! Uhićen muškarac: 'Osumnjičen za više ubojstava!'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
U rijeci Seini kod Pariza našli su četiri tijela! Uhićen muškarac: 'Osumnjičen za više ubojstava!'
Foto: BENOIT TESSIER/REUTERS / ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Uhićeni muškarac osumnjičen je za počinjenje više ubojstava različitim metodama, objavilo je u srijedu državno odvjetništvo.

Nakon što su prošli tjedan u Seini u blizini Pariza otkrivena četiri tijela, francuska policija uhitila je u srijedu muškarca zbog sumnje na ubojstvo. Jedan je putnik prošle srijede iz vlaka uočio tijelo koje je plutalo u blizini obale u pariškom predgrađu Choisy-le-Roi i obavijestio policiju.

Istražitelji su potom pronašli četiri tijela koja su očito bila u vodi nekoliko dana. Prema Le Parisienu, žrtve su bili muškarci sjevernoafričkog i afričkog podrijetla.

RAT BANDI? UŽAS U meksičkom gradu našli šest odrubljenih glava: Uz njih je bila deka s jezivom porukom
UŽAS U meksičkom gradu našli šest odrubljenih glava: Uz njih je bila deka s jezivom porukom

Istraga je otkrila da je jedan od muškaraca zadavljen, dok je drugi pokazivao znakove nasilnih ozljeda. Zasad nisu dani nikakvi detalji o druge dvije žrtve. Istražitelji još nisu rekli  postoji li veza između žrtava.

Uhićeni muškarac osumnjičen je za počinjenje više ubojstava različitim metodama, objavilo je u srijedu državno odvjetništvo.

Vlasti nisu objavile detalje, pozivajući se na tekuću istragu.

UBOJSTVO U BOLIVIJI Obračun klanova: Hrvat, Srbin i Sjeverni Makedonac ubijeni su nakon zapljene 4,8 tona droge?
Obračun klanova: Hrvat, Srbin i Sjeverni Makedonac ubijeni su nakon zapljene 4,8 tona droge?

Prema listu Le Parisien, osumnjičenik je 24-godišnji muškarac rođen u Alžiru.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Javio se taksist o čijem računu svi pričaju: 'Gospođi smo vratili novac i naplatili samo 150 eura'
DOZNAJEMO

Javio se taksist o čijem računu svi pričaju: 'Gospođi smo vratili novac i naplatili samo 150 eura'

Turistkinja s Novog Zelanda potvrdila nam je da joj je sjeo povrat novca, no i da je vožnja od dva kilometra po Zagrebu naplaćena 150 eura. Sve je prijavljeno policiji koja provodi izvide
VIDEO Detalji filmske pljačke na Viru: 'Žena je vikala i jurnula za njima. Udarili su štand lubenica'
TRAGAJU ZA PLJAČKAŠIMA

VIDEO Detalji filmske pljačke na Viru: 'Žena je vikala i jurnula za njima. Udarili su štand lubenica'

Na terenu se pojavilo puno policije, a iznad mjesta je kružio je i helikopter. Kako nam je potvrdila policija u tijeku je kriminalističko istraživanje
VIDEO Sjela u korpu bagera pa blokirala radove: 'Općina gradi tribine, a to je moja zemlja...'
DRAMA U SUKOŠANU

VIDEO Sjela u korpu bagera pa blokirala radove: 'Općina gradi tribine, a to je moja zemlja...'

NŠK Debeljak nedavno je ušao u drugu nogometnu ligu. Općina krenula graditi tribine, ali na zemlji na kojoj se vodi spor. Tri mještanke tvrde da je to njihovo od 19. stoljeća, a načelnik tvrdi da imaju sve dozvole...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025